Президент Сербии Александр Вучич прервал визит в США из-за внезапного ухудшения здоровья. Об этом 3 мая сообщила сербская государственная телерадиокомпания РТС.

Причина болезни не раскрывается. По данным РТС, после консультаций с врачами Вучич вернулся в Сербию, отменив ряд запланированных встреч.

Он собирался встретиться с представителями Республиканской партии и, по информации издания Blic, рассчитывал на личную встречу с президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

Перед этим, 1 мая, Вучич прибыл во Флориду и провел встречу с бывшим мэром Нью-Йорка Руди Джулиани, а также с американскими бизнесменами сербского происхождения.

Спецпредставитель Дональда Трампа Ричард Гренелл пожелал Вучичу скорейшего выздоровления.

«Жаль, что Вы уехали, но надеюсь, все в порядке», — написал он в соцсети X.

По данным РТС, Вучича госпитализировали в Военно-медицинскую академию в Белграде. Врачи сообщают, что его состояние стабильное и удовлетворительное. Однако, как отмечает ТАСС, президенту потребуется несколько дней на восстановление.

Ранее ожидалось, что 9 мая Вучич прибудет в Москву для участия в военном параде, посвященном 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

Александру Вучичу 55 лет. Он занимает пост президента Сербии с 1 июня 2017 года.