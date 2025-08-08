ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Израиль угрожает Лондону из-за Палестины
Тель-Авив прекратит обмен развединформацией с Британией, если та признает палестинскую государственность
Израиль угрожает Лондону из-за Палестины
Кир Стармер / Reuters
14 часов назад

Израиль может прекратить сотрудничество с Великобританией в сфере безопасности, если Лондон в сентябре признает Палестину, пишет The Times.

«Лондону стоит быть осторожнее: у Биби и его министров есть свои козыри. Израиль ценит партнерство с Британией, но последние шаги Лондона вызывают давление, и Великобритания может многое потерять, если мы ответим», — заявил неназванный израильский источник газеты.

По данным The Times, ранее израильская разведка «Моссад» передавала Лондону сведения, которые якобы помогли предотвратить теракт иранских агентов у посольства Израиля. Британия также использовала израильское вооружение в операциях в Ираке и Афганистане.

Правительство Великобритании заявило, что признает палестинское государство на полях Генассамблеи ООН, если Израиль не согласится на прекращение огня в Газе. Премьер-министр Кир Стармер подчеркнул, что это решение станет вкладом в мирный процесс и шансом для реализации принципа «два государства для двух народов».

Франция, Саудовская Аравия, Иордания и Палестинская администрация приветствовали позицию Лондона, назвав ее шагом к миру. Однако в Израиле и США считают, что это лишь укрепит ХАМАС.

Читайте также

Нетаньяху назвал план Лондона по признанию Палестины «наградой ХАМАС» и предупредил, что создание государства у границ Израиля якобы угрожает и самой Британии. МИД Израиля утверждает, что решение Лондона затруднит усилия по освобождению заложников и заключению перемирия. Однако причин, почему это может случиться, Тель-Авив не приводит.

Стармер, напротив, настаивает, что ситуация в Газе стала нетерпимой: более 20 тыс. детей с апреля по июль поступили в больницы с острой формой недоедания. В качестве условия для признания Палестины премьер потребовал от ХАМАС немедленно освободить заложников, сложить оружие и отказаться от роли в управлении Газой.

СвязанныеTRT Global - Британия требует пересмотра израильского плана по Газе


Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us