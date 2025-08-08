Израиль может прекратить сотрудничество с Великобританией в сфере безопасности, если Лондон в сентябре признает Палестину, пишет The Times.

«Лондону стоит быть осторожнее: у Биби и его министров есть свои козыри. Израиль ценит партнерство с Британией, но последние шаги Лондона вызывают давление, и Великобритания может многое потерять, если мы ответим», — заявил неназванный израильский источник газеты.

По данным The Times, ранее израильская разведка «Моссад» передавала Лондону сведения, которые якобы помогли предотвратить теракт иранских агентов у посольства Израиля. Британия также использовала израильское вооружение в операциях в Ираке и Афганистане.

Правительство Великобритании заявило, что признает палестинское государство на полях Генассамблеи ООН, если Израиль не согласится на прекращение огня в Газе. Премьер-министр Кир Стармер подчеркнул, что это решение станет вкладом в мирный процесс и шансом для реализации принципа «два государства для двух народов».

Франция, Саудовская Аравия, Иордания и Палестинская администрация приветствовали позицию Лондона, назвав ее шагом к миру. Однако в Израиле и США считают, что это лишь укрепит ХАМАС.