ТУРЦИЯ
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Сийярто: архитектура безопасности Европы невозможна без Турции
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Турция является важным и надежным партнером в вопросах мира, безопасности и энергетики
Сийярто: архитектура безопасности Европы невозможна без Турции
Петер Сийярто / AA
22 марта 2025 г.

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто в ходе визита в Турцию дал интервью агентству «Анадолу», в котором прокомментировал турецко-венгерские отношения, перестройку европейской архитектуры безопасности и глобальные вызовы.

По словам главы венгерского МИД, Турция рассматривается как союзник, друг и стратегический партнер. Он подчеркнул, что Анкара сыграла ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности страны.

«Мы очень благодарны Турции за ее исключительно надежную роль в вопросе поставок энергоносителей», — отметил Сийярто.

Министр сообщил, что объем торговли между странами в 2024 году достиг рекордных показателей, а целевой уровень товарооборота приближается к 6 млрд долларов.

Сийярто также обратил внимание на дипломатические усилия Анкары и Будапешта по урегулированию конфликта между Россией и Украиной.

«В течение последних трех лет мы выступали за прекращение огня и призывали к переговорам. Те, кто сегодня призывает к миру, еще недавно критиковал нас за ту же позицию», — подчеркнул он.

Министр заявил, что Венгрия и Турция могут гордиться своей последовательностью, основанной на взаимном уважении и здравом смысле.

Он напомнил, что 2024 год был объявлен Годом турецко-венгерской культуры, а также сообщил, что в этом году первая партия турецкого газа достигла Венгрии.

Комментируя конфликт в Украине, Сийярто выразил надежду на его скорейшее завершение, отметив важность продолжающихся контактов между США и Россией.

«Если между США и Россией будет достигнуто соглашение, то эта война может завершиться. Мы также ожидаем, что Европа не станет препятствовать этому процессу», — сказал он.

Сийярто подчеркнул, что Венгрия как страна Центральной Европы особенно чувствительна к процессу перестройки системы европейской безопасности.

«Мы знаем, что значит быть разделенными на блоки. Мы не хотим возвращения тех времен. У нас нет на это еще 40 лет. Поэтому мы выступаем за единую архитектуру безопасности. И если вы говорите о будущем Европы, то не можете исключать из этого ни Турцию, ни Россию», — отметил министр.

Сийярто подчеркнул важность участия Турции в перестройке архитектуры безопасности Европы.

«Турция — очень важный партнер для нас в вопросе достижения мира», — заявил он.

По словам министра, Турция и Венгрия в течение последних трех лет были среди немногих стран, которые последовательно выступали за мир на международных площадках, включая Европу и НАТО.

Сийярто также напомнил, что до вступления Дональда Трампа в должность президента США единственным успешным посредником между Россией и Украиной был президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Все помнят Черноморскую зерновую инициативу — это несомненный успех Турции и ее лидера», — сказал он.

Он также задал риторический вопрос: «Как можно говорить о восстановлении европейской обороны, оставляя в стороне страну со второй по численности армией в НАТО?»

Комментируя ситуацию в Газе, министр выразил сожаление, что не удалось сохранить режим прекращения огня после 7 октября 2023 года. Он подчеркнул, что Венгрия обеспокоена страданиями мирных жителей и поддерживает усилия по достижению мира в регионе.

Сийярто также отметил опасность распространения напряженности на соседние страны — Ливан, Сирию и другие регионы.

«Мы обеспокоены тем, что взаимное влияние конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке может создать серьезную угрозу глобальной безопасности», — добавил он.

Комментируя предстоящий визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Венгрию, несмотря на ордер МУС, Сийярто заявил: «Как бы мы ни действовали во внешней политике, нас всегда критикуют. Это не новость и не удивительно».

Он также напомнил, что в Венгрии проживает значительное еврейское сообщество, а между Будапештом и Тель-Авивом установлены тесные связи.

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