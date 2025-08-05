ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Пакистан опровергает Зеленского
МИД Пакистана отверг заявления украинского президента о пакистанских наемниках в российской армии
Пакистан опровергает Зеленского
Владимир Зеленский / Reuters
5 августа 2025 г.

Исламабад во вторник отверг заявления украинского президента Владимира Зеленского о том, что пакистанские граждане воюют против Украины на стороне России. МИД Пакистана категорически опроверг обвинения в участии пакистанцев в украинском конфликте.

«На сегодняшний день украинские власти формально не обращались к Пакистану, и не было представлено никаких поддающихся проверке доказательств для обоснования подобных заявлений», — заявило министерство, назвав обвинения «беспочвенными и необоснованными».

Зеленский в понедельник утверждал, что его украинские силы на северо-востоке Украины сражаются против иностранных «наемников» из различных стран, включая Пакистан.

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«Наши воины на этом направлении сообщают об участии в войне наемников из Китая, Таджикистана, Узбекистана, Пакистана и африканских стран. Мы ответим», — написал он в X во время визита к украинским войскам на Волчанском фронте на северо-востоке Украины.

Исламабад заявил, что обратится к украинским властям с этими заявлениями и потребует разъяснений по данному вопросу.

Пакистан также подтвердил свою приверженность мирному урегулированию украинского конфликта через диалог и дипломатию в соответствии с принципами Устава ООН.

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