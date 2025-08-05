Исламабад во вторник отверг заявления украинского президента Владимира Зеленского о том, что пакистанские граждане воюют против Украины на стороне России. МИД Пакистана категорически опроверг обвинения в участии пакистанцев в украинском конфликте.

«На сегодняшний день украинские власти формально не обращались к Пакистану, и не было представлено никаких поддающихся проверке доказательств для обоснования подобных заявлений», — заявило министерство, назвав обвинения «беспочвенными и необоснованными».

Зеленский в понедельник утверждал, что его украинские силы на северо-востоке Украины сражаются против иностранных «наемников» из различных стран, включая Пакистан.