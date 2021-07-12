В 1947 году, когда в ООН решалась судьба Палестины, Советский Союз проголосовал за раздел Палестины на два государства и стал первым государством, признавшим Израиль де-юре. Более того, самое интересное, что СССР не ограничился исключительно дипломатическими усилиями, но также оказал молодому сионистскому государству всестороннюю помощь, включая поставки военной техники и оружия.

Многие историки полагают, что, отправляя вооружение в Палестину, Сталин надеялся превратить еврейское государство в ближайшего союзника Советского Союза на Ближнем Востоке. Есть также мнение, что СССР рассчитывал не столько на союзнические отношения, сколько на взлом всей мирового порядка – цели, для которой «первое государство рабочих и крестьян» и было создано.

Евреи должны были выступить своеобразным тараном против Великобритании и всей той системы, что оформилась на Ближнем Востоке после Первой мировой войны. Такого рода политика не была чем то уникальным для советской власти. Примерно в это же самое время СССР использовал армянский вопрос в надежде отторгнуть восточные территории Турции и советизировать армянскую диаспору, сделав ее инструментом своей политики. Нечто подобное происходило и в Палестине, только с гораздо более масштабными и печальными для местных жителей последствиями.

В 1947 году ситуация на Ближнем Востоке была весьма напряженной, каждую неделю взрывались бомбы и происходили ожесточенные столкновения между британской колониальной администрацией и еврейскими радикалами, которые были недовольны ограничениями на иммиграцию для евреев, желающих перебраться в Палестину.

Великобритания, которая управляла Палестиной с 1920 года, не справлялась с волной насилия и была не способна примирить две враждующие группы: еврейских поселенцев и коренное палестинское население. Палестинские арабы составляли примерно 1,2 миллиона человек, или 65% населения, а еврейские поселенцы – 608 000 человек, или 35% от общего числа.

Евреи стали перебираться в Палестину еще в конце XIX века, когда начало оформляться сионистское движение, главная цель которого заключалась в создании собственного государства. Палестинские арабы в свою очередь опасались усиления еврейских поселенцев, осознавая, что при создании самостоятельного еврейского государства их ждет изгнание или даже уничтожение.

Многие западные страны были готовы признать Израиль, однако опасались осложнения отношений с арабскими странами и вообще с исламским миром. Кремлевские стратеги сталкивалась с похожей дилеммой. С одной стороны, Москва поддерживала хорошие отношения с арабскими странами, рассчитывая использовать их потенциал против Великобритании. С другой стороны, многие режимы в арабских странах ориентировались на Лондон и не спешили перейти под опеку Москвы.

Необходимо отметить, что еще во время Второй мировой войны советская дипломатия установила отношения с еврейскими организациями западных стран и собственно Палестины. Примерно с 1943 года Советский Союз начал довольно серьезно исследовать развитие сионистского движения и пытаться понять его социально-политические тенденции и задачи. Однако, будучи материально зависимым от союзников, СССР в целом следовал в фарватере западной политики и занимал позицию близкую к той, что озвучивали западные союзники.

Таким образом, еще во время войны Советский Союз сменил гнев на милость и начал одобрительно смотреть на колонизацию Палестины и возможное провозглашение государства Израиль. Интересно, что в то же самое время советская дипломатия налаживала отношения с арабскими странами, пытаясь также продемонстрировать им свою поддержку и экспортировать социализм, который, как уверяли советские дипломаты мусульманского происхождения, вполне совместим с исламом.

После окончания Второй мировой войны палестинский вопрос становится одним из самых горячих и неразрешимых. В 1947 году британское правительство, осознав, что не способно найти приемлемое решение для арабов и евреев, отказывается от мандата на Палестину. Это решение не было чем-то неожиданным.

Как уже упоминалось ранее, британская администрация осознала свое полное банкротство в решении палестинского вопроса, поэтому отказ от мандата на Палестину представлялся наиболее верным решением. Интересно, что сама Великобритания скептически относилась к идее создания независимого еврейского государства и в целом воспринималась как защитница интересов арабов. Отказ британцев от мандата передавал этот вопрос на рассмотрение недавно образованной Организации Объединенных Наций.

В ноябре 1947 года на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН началось обсуждение «палестинской проблемы». Всего было предложено два варианта: создание двух независимых государств с Иерусалимом, находящимся под международным контролем, и создание арабо-еврейской федерации, т.е. единого государства. Советская сторона и США полностью поддержали создание еврейского и арабского государств на территории Палестины. Андрей Громыко, бывший послом от СССР при ООН, оппонируя в своем выступлении арабским странам, заявил:

«Представители арабских государств указывают на то, будто бы раздел Палестины является исторической несправедливостью. Но с этой точкой зрения нельзя согласиться хотя бы уже потому, что еврейский народ был связан с Палестиной на протяжении длительного исторического периода времени».

При поддержке СССР, США и большинства стран Запада 29 ноября 1947 года план по разделу Палестины был принят. Великобритания заявила, что поддержит этот план, но отказалась обеспечить его соблюдение, аргументируя это тем, что арабские страны проголосовали против. Необходимо отметить, что против проголосовали не только арабские страны. В частности, Греция, Индия, Турция и другие страны проголосовали против раздела Палестины. Некоторые страны воздержались или же проголосовали под нажимом великих держав.

Вместе с тем у Запада не было четкого понимания, как обеспечить реализацию принятого решения. Кроме того, великие державы не доверяли друг другу. США, несмотря на поддержку плана, опасались усиления СССР в арабском мире и официально запретили поставки оружия на Ближний Восток. СССР, между тем, неожиданно принял сторону Израиля и начал оказывать новому государству военную помощь.

Для того чтобы сохранить возможность маневра, СССР наладил поставки оружия не напрямую, а через страны-сателлиты, прежде всего используя Чехословакию. Москва примерно представляла нужды сионистских колонистов, потому что еще в октябре-ноябре 1947 г. делегация Еврейского агентства, фактически выполнявшего функции сионистского государства, предоставила советской стороне данные о своих потребностях. Советская сторона не ответила на этот запрос, однако оружие с чехословацких складов начало поступать.

В основном для этого были задействованы югославские и румынские порты. Было заключено всего несколько контрактов. Первые три контракта касались исключительно стрелкового оружия – пулеметов, винтовок и боеприпасов, а три других затрагивали поставку более серьезной техники, прежде всего самолетов. Четвертый контракт, предусматривал поставку десяти «Мессершмиттов», а пятый, подписанный несколькими днями позже, предусматривал поставку еще двадцати самолетов.

Первый самолет прибыл в Израиль в течение недели после провозглашения государства. Чуть позже был подписан шестой контракт на закупку 15 мессершмиттов. Таким образом, проблем с получением военной техники и прежде всего самолетов у сионистских колонистов не было. Советская сторона полностью удовлетворяла их нужды.

Вместе с тем, в самом Союзе положение евреев значительно ухудшается. В январе 1948 года по личному приказу Сталина чекисты инсценируют убийство Соломона Михоэлса – создателя и руководителя Еврейского антифашистского комитета, которое, в свою очередь, запускает волну репрессий в отношении других еврейских организаций. Закрываются еврейские газеты, издательства, школы и даже театры.

Происходят массовые аресты еврейских общественных деятелей, многих приговаривают к большим тюремным срокам или даже к расстрелу. В январе 1949 года власти усиливают давление на евреев и начинают так называемую кампанию против космополитов. Репрессии продлятся до 1952 года, затем после смерти Сталина многих осужденных реабилитируют, а сами репрессии будут названы «преступлениями сталинизма».

Однако, несмотря на репрессии против еврейских организаций, отношения между Израилем и СССР оставались вполне рабочими. Советские дипломаты продолжали поддерживать Израиль на заседаниях в ООН, а поставки военной техники в Израиль продолжались примерно до декабря 1948 года. Заметное охлаждение отношений начало наступать только тогда, когда Израиль предпринял попытки диверсифицировать свою внешнюю политику и стал налаживать отношения с Великобританией и США.

Полный разрыв отношений произошел незадолго до смерти Сталина. 9 февраля 1953 года в советской дипломатической миссии в Тель-Авиве произошел взрыв, несколько сотрудников получили ранения. Несмотря на то, что израильское правительство осудило эту акцию и принесло извинения, советское правительство отозвало своих дипломатов и разорвало дипломатические отношения с Израилем.

После смерти Сталина отношения восстановятся, но уже никогда не будут на прежнем уровне, а сам Израиль будет признан прозападной страной со всеми вытекающими отсюда последствиями. Израиль и СССР станут враждебными странами и о своей помощи молодому сионистскому государству в СССР предпочтут не вспоминать.

Несмотря на то, что поддержка Израиля помогла СССР добиться своей главной задачи и покончить с британским влиянием в Палестине, Кремль оказался неспособен укрепить свое влияние и сделать Израиль зависимым государством. Именно поэтому в Кремле решат прекратить поддержку Израиля и вместо этого переориентируются на арабские страны, в которых начнется левый разворот и будет популярно сотрудничать с СССР.