ПОЛИТИКА
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Азербайджан стал самой патриотичной страной Европы
Готовы сражаться за родину 85% граждан Азербайджана, в прошлом году освободившего свои территории от многолетней армянской оккупации. За ним следуют грузины, финны и турки
Азербайджан стал самой патриотичной страной Европы
Фото: Reuters / Reuters
12 июля 2021 г.

Азербайджан занял первое место в рейтинге европейских стран с самым патриотичным населением по версии центра изучения общественного мнения EuropaMapas.

Согласно опросу, готовы с оружием в руках сражаться за свою родину 85% азербайджанцев. На втором месте – граждане Грузии, 76% которых могут не задумываясь в любой момент встать на защиту отечества.

На третьем – граждане Финляндии с 74%.

Далее следуют Турция (73%), Украина (62%), Россия (59%), Косово (58%), Швеция (55%), Босния и Герцеговина (55%) и Греция (54%).

Первенство Азербайджана не случайно: патриотические настроения усилились в прошлом году на фоне успехов во Второй Карабахской войне. Большое количество граждан изъявили желание отправиться в армию для освобождения азербайджанских земель от армянской оккупации, а те, кто не мог попасть на фронт, передавали солдатам еду, одежду, деньги и т. д.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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