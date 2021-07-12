Азербайджан занял первое место в рейтинге европейских стран с самым патриотичным населением по версии центра изучения общественного мнения EuropaMapas.

Согласно опросу, готовы с оружием в руках сражаться за свою родину 85% азербайджанцев. На втором месте – граждане Грузии, 76% которых могут не задумываясь в любой момент встать на защиту отечества.

На третьем – граждане Финляндии с 74%.

Далее следуют Турция (73%), Украина (62%), Россия (59%), Косово (58%), Швеция (55%), Босния и Герцеговина (55%) и Греция (54%).

Первенство Азербайджана не случайно: патриотические настроения усилились в прошлом году на фоне успехов во Второй Карабахской войне. Большое количество граждан изъявили желание отправиться в армию для освобождения азербайджанских земель от армянской оккупации, а те, кто не мог попасть на фронт, передавали солдатам еду, одежду, деньги и т. д.