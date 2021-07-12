Согласно советской переписи населения от 1939 года, перед Второй мировой войной в Крыму проживало 1 млн 126 тысяч человек. Из них 218 000 человек, или около 19,4% населения, составляли крымские татары. Москва еще в 1922 году признала крымских татар коренным населением Крымской АССР. На полуострове издавались газеты, журналы, работали образовательные учреждения на родном языке, национальные музеи, библиотеки и театры. Крымскотатарский язык наряду с русским был одним из двух официальных языков автономии.

Однако в 30-х Крым, как и другие регионы СССР, захлестнула волна сталинских репрессий, сопровождавшихся ограничением национальных прав крымских татар. Они подверглись раскулачиванию и насильственной коллективизации. Часть зажиточных крестьян коммунистические власти выселили за Урал. Там зародилась одна из самых известных народных песен крымскотатарского народа, рассказывающая о мечте возвращения на родину – «Урал дагъы» («Горы Урала»).

Крым во Второй мировой войне

Крым имел огромное стратегическое значение для нацистской Германии, которая 1 сентября 1939 года начала Вторую мировую войну. С захватом полуострова можно было контролировать Кавказ, откуда поставлялась нефть для военной промышленности СССР, склонять Турцию к войне или нейтралитету, влиять на Румынию, откуда, в свою очередь, поставлялось горючее для немецкой армии.

В октябре 1941 немцы вошли в Крым. Они разгромили 51-ую армию ВС СССР и нанесли большие потери военным соединениям так называемого Севастопольского оборонительного района. Только с захватом Керченского полуострова погибли около 150 тысяч советских солдат, а 170 тысяч, по данным немецкого командования, были захвачены в плен. Редкий регион СССР по потерям мог бы сравниться с Крымом.

Война затронула каждую крымскотатарскую семью. Согласно Национальному движению крымских татар, в рядах Красной Армии и в партизанском движении воевали около 60 тысяч представителей этого их народа, из которых каждый третий погиб на поле боя. Шесть крымских татар были удостоены звания Героя Советского Союза, а известный летчик Амет-хан Султан стал дважды героем СССР. В период немецкой оккупации крымские татары спасали евреев, исповедующих иудаизм – караимов и крымчаков. Они прятали или выдавали их за своих единоверцев – мусульман.

Однако все это не помешало советскому правительству подозревать крымских татар в коллаборационизме с последующей высылкой. В докладной записке Сталину глава НКВД Лаврентий Берия заявил о более 20 тысяч якобы дезертировавших крымских татар, «которые изменили Родине, перешли на службу к немцам и с оружием в руках боролись против Красной Армии».

При этом сами высокопоставленные руководители СССР не считали такое решение справедливым. В своих воспоминаниях один из влиятельных советских партийных деятелей Анастас Микоян пишет:

«Удручающее впечатление на меня произвело то, что Сталин добился выселения целых народов <…> уже после того, как немцы были изгнаны с территорий, где проживали эти народы... Я не понимал, как можно было обвинять целые народы чуть ли не в измене, ведь там же есть партийные организации, коммунисты, масса крестьян, советская интеллигенция! Наконец, было много мобилизовано в армию, воевали на фронте, многие представители этих народов получили звания Героев Советского Союза!».

Сургюнлюк – депортация

На рассвете 18 мая 1944 года началась массовая операция по выселению крымских татар. Сотрудники НКВД врывались в дома местных жителей и говорили о необходимости временно покинуть жилища под предлогом планируемых военных учений. Хотя, согласно постановлению, им разрешалось взять с собой вещи общим грузом в 500 кг на семью, людям в среднем давали 15 минут на сборы, и взять многие вещи им не удавалось. После чего людей сажали в грузовики и отправляли на железнодорожные станции. Здесь в наглухо закрытых и переполненных товарных вагонах (почти 70 эшелонов) они совершали свой долгий и трагический путь за тысячи километров от дома в Центральную Азию. Во время такого переезда погибли около 8 тыс. человек, большинство из которых – дети и пожилые люди. Невыносимая духота, жара, антисанитарные условия привели к распространению жажды и тифа, ставших основной причиной смерти депортированных.

Крымскотатарский историк Рефат Куртиев в своей книге «Депортация. Как это было» пишет, что солдаты каждое утро заходили в вагоны с вопросом, есть ли трупы.

«Люди за умерших цепляются, плачут, не отдают. Солдаты тела взрослых вышвыривают в двери, детей – в окно».

Хоронить людей не разрешалось – их тела просто оставляли у дороги. Некоторые люди, не выдержав страданий, сходили с ума. Слово «депортация» («Сургюнлюк») в крымскотатарском языке приобрело особую эмоциональную окраску.

Карательная акция по выселению крымских татар продолжалось 18, 19 и 20 мая. Всего из Крыма депортировали 238,5 тыс. человек – почти все крымскотатарское население. Дорога в товарных вагонах занимала две-три недели. Последний поезд с крымскими татарами был разгружен 8 июня 1944 года.

Большую часть людей депортировали в Узбекистан (151 136 человек) и прилегающие районы Казахстана (4286 человек) и Таджикистана, небольшие группы были отправлены в РСФСР: Марийскую АССР (8597 человек), на Южный Урал и в Костромскую область

4 июля 1944 года НКВД проинформировал Сталина, что переселение завершено. Однако вскоре после этого выяснилось, что одно из подразделений НКВД забыло депортировать людей с Арабатской стрелки (длинная полоса земли на севере Крыма). Вместо того, чтобы подготовить дополнительный поезд, сотрудники загрузили сотни крымских татар на старый корабль. Он остановился в центре Азовского моря и был потоплен со всеми людьми. Тех, кто не тонул, советские солдаты добивали огнем из пулемета…

Жизнь в депортации

Смерть преследовала крымских татар и в местах высылки. За первые три года после переселения от голода, истощения и болезней умерли, по разным оценкам, от 20 до 46% всех депортированных. Среди умерших за первый год почти половина – дети до 16 лет.

Прибывшие в места депортации все крымские татары были поставлены на учет и обязаны были регистрироваться в комендатурах. Если в 1944 году переезды в пределах Узбекистана были еще возможны, то в 1947 году положение спецпереселенцев ужесточилось. Посетить соседний район можно было только при наличии «вызова» от близких родственников, несанкционированный выход за пределы поселения наказывался пятидневным арестом, его повторное нарушение рассматривалось как побег с места ссылки, что каралось 20 годами каторги.

При этом спецпоселения сами больше напоминали трудовой лагерь. Они были окружены военизированной охраной и блокпостами, ограждены колючей проволокой. Крымских татар использовали для работы в колхозах, совхозах и на промышленных предприятиях. В Узбекистане они занимались преимущественно тяжелой работой: собирали хлопок и работали в шахтах.

Режим спецпоселений был и для других депортированных народов: чеченцев, ингушей, балкарцев, карачаевцев. Однако для них он просуществовал до второй половины 1950-х. В 1957 году их начали возвращать на Северный Кавказ. Для крымских татар обвинение в государственной измене снято не было, и возвращаться в Крым им никто не разрешил, хотя после смерти Сталина советское правительство смягчило условия их жизни в депортации.

С годами крымские татары начали восстанавливать свою культуру, возрождать язык. Так, в Ташкенте с 1957 года стала издаваться единственная газета на крымскотатарском языке «Ленин байрагъы» («Ленинское знамя»). На узбекском радио раз в неделю на крымскотатарском языке вещалась передача. В 1968 году в Ташкентском государственном педагогическом институте имени Низами на филологическом факультете открылось отделение крымскотатарского языка и литературы.

Несмотря на национальную дискриминацию со стороны советского правительства, уровень образования среди крымских татар был высоким. Они обогащали культуру узбекского народа новыми именами писателей, художников, поэтов, музыкантов, скульпторов. Из среды депортированного народа вышли такие знаменитые деятели, как Тейфук Асанов и Февзи Якубов (доктора технических наук), Асан Муртазаев (доктор химических наук), архитекторы Зарема Ногаева и Энвер Асанов, востоковед-тюрколог, доктор филологических наук Айдер Меметов, историк Гульсум Михалева и др.

Борьба за возвращение

В депортации крымские татары вели борьбу и за возвращение в Крым. В 1950-1960-е они организовывали и проводили демонстрации. Во время этих акций милиция задерживала многих людей, а суды арестовали таких активистов национального движения, как Хатидже Хайретдинову, Эскендера Джемилева, Рефата Сейдаметова и др. Крымские татары обычно проводили митинги в следующие даты: 22 апреля (день рождения Ленина), 18 мая (день Депортации) и 18 октября (день создания Крымской АССР). Кроме того, в ряде случаев можно говорить не о митингах с плакатами и речами, а о собраниях у административных зданий для того, чтобы встретиться с партийными и государственными деятелями. Такие собрания также нередко разгонялись.

Самым массовым из них стали гуляния 21 апреля 1968 года в Узбекистане. Мирное собрание начали разгонять дубинками и мощными струями воды из подогнанных пожарных машин. Однако разгневанные люди образовали мощную колонну, прорвали цепочку солдат и милиционеров и двинулись к горкому партии, где были остановлены советскими солдатами. Во время акции было задержано более 300 человек, а в отношении десяти было возбуждено уголовное дело.

Самым известным борцом за права крымскотатарского народа стал Мустафа Джемилев – всемирной известный диссидент и правозащитник, который в общей сложности провел 15 лет жизни в советских тюрьмах и лагерях.

Крым без татар

После выселения с полуострова крымских татар, а также греков, болгар и немцев, в июне 1945 года Крым перестал быть автономной республикой и стал областью в составе РСФСР. Южные районы полуострова, где ранее жили преимущественно крымские татары, опустели. Туда начали переселять людей из Украины и России.

В 1954 году из-за тяжелого экономического положения на полуострове, послевоенной разрухи и отсутствия рабочей силы Крым был передан в состав Украины. К 1959 году население полуострова достигло своего довоенной численности – 1,2 млн человек. Такой значительный прирост населения за еще короткий период связан с массовым организованным переселением в Крым жителей из разных областей СССР (в основном из РСФСР – жителей Краснодарского, Воронежской, Курской, Орловской и Белгородской областей). Переселенцам давали одноразовую денежную помощь в размере 2500 рублей на семью, списывали все долги и налоги, разрешали взять с собой инвентарь, скот и другое имущество общим весом до двух тонн на семью. Особо нуждающимся семьям выделяли белье, одежду и обувь. Семьи перевозили в железнодорожных пассажирских вагонах и по приезду в Крым заселяли в опустошенные дома крымских татар.

Советская власть в Крыму делала все, чтобы вычеркнуть из Крыма все татарское. «Топонимические репрессии» изменяли крымскотатарские названия городов, сел, гор, рек на русские. Коммунистический режим уничтожал крымскотатарские памятники и открывал в мечетях кинотеатры и магазины. Из 1700 мечетей и молитвенных домов в Крыму в 1944 году на момент начала репатриации крымских татар не действовала ни одна. В Крыму создавалось отрицательное отношение к крымским татарам – их изображали прямыми потомками монголов, не имеющих исторической связи с Крымом и постоянно совершающих набеги на русское государство.

Возвращение

15 ноября 1989 года Верховным Советом СССР депортация крымских татар и других народов была осуждена и признана незаконной и преступной. За первые четыре года после указа в Крым вернулась половина всех крымских татар, живших тогда в СССР – 250 тыс. человек.

Главной проблемой при возвращении стали земельные конфликты с местными жителями. При этом крымские татары не требовали от них передачи им своих домов и выселения оттуда. Конфликты возникали, когда местные жители выступали против строительства домов крымскими татарами на пустырях и незастроенных территориях. Строить там свои дома они были вынуждены из-за частых отказов властей выделять им земельные участки. Крымских татар – коренной народ Крыма, несправедливо изгнанный со своей Родины, обвиняли в самозахвате своей собственной исторической земли. Особое негодование вызывало строительство домов на территории Южного берега Крыма, где сосредоточены основные курорты полуострова и где традиционно веками жили крымские татары.

Вернувшись в Крым, крымские татары организовали свой выборный и представительный орган – Меджлис, а также провели национальное собрание – Курултай. Председателем Меджлиса крымскотатарского народа стал диссидент Мустафа Джемилев, который переизбирался на этот пост в течение долгого времени (до 2013 года). Крымские татары также утвердили свой гимн и флаг.

Несмотря на отсутствие поддержки как со стороны местных, так и центральных украинских властей, крымским татарам удалось создать в Крыму свои школы на национальном языке, Духовное управление, построить мечети, культурные и образовательные центры. Все эти достижения за 20 с лишним лет канули в Лету из-за непризнания крымскими татарами российской аннексии полуострова в 2014 году.

Вторая аннексия Крыма

26 февраля 2014 года под стенами крымского парламента в Симферополе прошел масштабный митинг, в котором участвовали пророссийские и проукраинские активисты, представленные в своем большинстве крымскими татарами. Тысячам крымских татар удалось добиться переноса сессии крымского парламента, который на следующий день был захвачен российскими военными, под кураторством которых депутаты проголосовали за проведение «референдума» о присоединении Крыма к РФ. Состоявшийся под дулами автоматов так называемый референдум бойкотировали более 90% крымских татар.

После аннексии Крыма на полуострове уменьшилось число школ и классов на крымскотатарском языке. По словам правозащитника и главы Крымскотатарского ресурсного центра Эскендера Бариева, если до аннексии в Крыму действовало 384 таких класса, то в 2021 году их осталось 119. При этом обучение на крымскотатарском языке разрешается только до 9-го класса.

Российские власти запретили деятельность Меджлиса крымыскотатарского народа и въезд на полуостров Мустафы Джемилева и главы Меджлиса Рефата Чубарова. Под машину репрессий в Крыму попали сотни людей. На сегодняшний день более 100 крымских татар находятся в тюрьмах РФ и Крыма за свои религиозные и политические убеждения.

Под предлогом строительства крупных инфраструктурных проектов в Крыму уничтожаются природно-культурные памятники крымскотатарского народа, исторические памятники, незаконно добываются природные и биологические ресурсы. Трагическая участь постигла ханский Дворец в Бахчисарае. В 2017 году там начались ремонтно-реставрационные работы, в результате которых существенно пострадало старейшее здание ансамбля – Большая Ханская мечеть. В частности, демонтаж ее кровли осуществлялся с помощью тяжелой строительной техники с применением отбойников, что привело к вибрациям и потери части отделки стен. Дубовые балки в мечети были демонтированы и распилены и заменены на современные строительные материалы. Древняя ложечная черепица («татарка») кустарного производства на 100% была заменена на испанскую черепицу заводского изготовления.

Аннексия Крыма кардинально изменила отношение украинских властей к крымским татарам. В 2015 году Верховная Рада признала геноцидом депортацию 18 мая 1944 года, вскоре на такой шаг пошли парламенты Латвии, Литвы и Канады. Траурные мероприятия в честь годовщины депортации крымских татар все более масштабно отмечаются по всей Украине.

Помимо этого, на государственном уровне отмечается День крымскотатарского флага (26 июня). В правительстве представлены крымскотатарские чиновники (первый заместитель главы МИД Эмине Джеппар, замминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Снавер Сейитхалил), в парламенте заседают три крымскотатарских депутата из двух фракций.

Крымскотатарские активисты нередко проводят аналогию с депортацией 1944 года и аннексией Крыма Россией в 2014 году. Как и 77 лет назад, после насильственного выселения крымских татар, нынешние российские власти активно заселяют полуостров переселенцами из России. По данным Меджлиса крымскотатарского народа, в Крым переселилось около 500 тысяч россиян, при этом из самого полуострова на материковую Украину вынуждены были выехать 20 тысяч крымских татар.

С момента депортации крымских татар прошло 77 лет. С каждым годом остается все меньше людей, переживших депортацию. Их воспоминания — это свидетельства страшных преступлений советского режима, приговор которому должно вынести все цивилизованное человечество.