Верховная Рада Украины в ближайшие дни должна рассмотреть законопроект о реформе Службы безопасности Украины (СБУ). Эта реформа считается стратегически важной для продолжения перехода Украины от затянувшегося наследия советской эпохи, но серьезные вопросы об эффективности проекта закона в его текущем виде все еще остаются, говорится в материале авторов американского аналитического центра Atlantic Council Елены Щербань и Елены Галушки.

И внутри Украины, и среди международных партнеров Киева есть широкий консенсус относительно того, что реформа СБУ на данный момент является приоритетом. Сейчас это ведомство является слишком могущественным и работает без эффективного надзора – СБУ сочетает в себе функции контрразведки и следствия, что делает его ближе к советскому Комитету государственной безопасности (КГБ), нежели к аналогичным институтам в западных странах. Деятельность СБУ регулируется принятым еще в 1992 году законодательством, куда позже были внесены поправки, в основном, косметические.

Важный шаг к реформированию ведомства был сделан в 2018 году, когда Верховная Рада приняла новый закон об основах национальной безопасности Украины, которым были определены полномочия и обязанности СБУ. Этим документом была заложена основа для дальнейшей комплексной реформы ведомства. Депутаты Рады должны 15 июля рассмотреть новый законопроект о реформе СБУ после его одобрения парламентским комитетом по национальной безопасности неделю назад.

Хотя на первый взгляд это может казаться обнадеживающим прогрессом, законопроект в его текущем виде встревожил многих сторонников реформы СБУ. Он содержит ряд долгожданных новшеств, таких как создание механизмов парламентского надзора, а также закладывает основы для демилитаризации службы, однако его критики указывают, что в проекте закона есть несколько потенциально серьезных подводных камней, которые требуют пристального и срочного изучения.

Как и ожидали наблюдатели, многие ключевые проблемы, связанные с законопроектом, сосредоточены на вопросе о полномочиях на проведение расследований. Сейчас СБУ уполномочена расследовать 38 категорий преступлений. Однако на практике сотрудники ведомства часто получают приказы расследовать целый ряд дополнительных преступлений, которые официально не подпадают под их юрисдикцию. С 1 июля 2022 года список категорий преступлений должен сократиться до 16, включая государственную измену, терроризм и шпионаж. К 1 января 2025 года СБУ будет полностью лишена следственных полномочий.

Это в целом соответствует рекомендациям сторонников реформ, но, как всегда, дьявол кроется в деталях. Например, известно о нескольких случаях, когда СБУ расследует коррупцию под прикрытием государственной измены или на основании заявлений о финансировании терроризма.

Еще более важной является реформа уголовно-процессуального кодекса, который регулирует проведение любого расследования. К сожалению, соответствующие поправки еще не представлены, отмечают авторы Atlantic Council. Если положения не будут пересмотрены, СБУ, скорее всего, продолжит работать в том же режиме, в котором она работает в настоящее время, фактически не обращая внимания на то, что может сказать по этому поводу новый закон о СБУ. Ответственность за внесение поправок в кодекс лежит на парламентском комитете по правоохранительной деятельности. Хотя пока еще ничего не подтверждено, члены комитета уже намекнули, что они действительно планируют сохранить нынешний статус-кво.

Еще один риск, связанный с планами по сокращению и, в конечном счете, ликвидации следственной роли СБУ, связан со сроками, установленными законопроектом на январь 2025 года. Эта дата уже приходится на следующий избирательный цикл в Украине, что означает, что СБУ может попытаться добиться дополнительных отсрочек или задержек предусмотренных реформ от потенциально нового парламента или президента, которые не будут политически связаны с обязательствами по реформам, которые рассматриваются в настоящее время.

В своем нынешнем виде законопроект не предлагает эффективных средств очистки СБУ от сотрудников, которые не соответствуют критериям добросовестности. Несмотря на предыдущие планы сократить численность СБУ до 17 тыс. человек, новое планируемое число сотрудников составляет 20 тыс. человек. Во время недавних парламентских дискуссий депутаты утверждали, что большинство должностей, которым угрожает сокращение, являются административными, в то время как аттестацию будут проходить только высокопоставленные должностные лица. Тем временем оперативные сотрудники и следователи среднего звена столкнутся с возможным переводом в другие ведомства. На практике это может означать, что сомнительные личности останутся в службе безопасности, а единственное реальное изменение будет заключаться в названиях должностей.

Законопроект потенциально создает возможности для неправильного толкования правил, регулирующих использование материалов контрразведки в уголовном процессе, и может оставить многое на усмотрение нереформированных судов Украины. Не устанавливая четких границ для использования таких материалов, проект закона увеличивает возможности для возможных злоупотреблений. Кроме того, законопроект наделяет СБУ новыми полномочиями, такими как право блокировать веб-сайты на основании информации, собранной в ходе контрразведывательной деятельности в соответствии с еще не определенной процедурой.

Если же предлагаемые реформы расширят контрразведывательные функции СБУ и одновременно с этим не лишат ее следственных полномочий, это может привести к тому, что служба безопасности станет еще более мощной и секретной, чем когда-либо. Тем не менее, депутатам Рады еще не поздно обратить внимание на эти существенные проблемы и обеспечить внесение изменений в уголовно-процессуальный кодекс без промедления, заключают аналитики. Сейчас, на тридцатом году независимости страны, самое время правильно провести эту давно назревшую и стратегически важную реформу.