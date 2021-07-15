ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Российский бизнесмен незаконно вырубает лес и поставляет его IKEA
Компания депутата заксобрания Иркутской области Евгения Бакурова является крупнейшим поставщиком необработанной древесины для известного бренда, выяснили в Европе
Российский бизнесмен незаконно вырубает лес и поставляет его IKEA
Российский бизнесмен незаконно вырубает лес и поставляет его IKEA / Others
15 июля 2021 г.

​​​​​​​Предприниматель, политик и депутат законодательного собрания Иркутской области от партии «Гражданская платформа» Евгений Бакуров занимается незаконными санитарными вырубками лесов региона и поставляет эту древесину шведской компании IKEA, говорится в расследовании британской общественной организации Earthsight.

Бакуров под видом санитарных рубок вырубил за 10 лет в регионе здоровый лес на 18,5 млрд рублей, а его компания «Экспортлес» является крупнейшим поставщиком необработанной древесины для IKEA. Бизнесмен является директором еще ряда предприятий, специализирующихся на лесозаготовках и оптовой торговле древесиной. За 10 лет компании депутата вырубили 2,16 миллиона кубометров защитного леса – эксперты оценивают его стоимость в 250 млн долларов или 18,5 млрд рублей.

​​​​​​​В рейтинге самых обеспеченных чиновников от Forbes за 2019 год Бакуров занял 44 место с годовым доходом в 365 млн рублей.

Ранее портал TRT на русском писал, что в конце мая 2021-го полиция Чукотского автономного округа по поручению прокуратуры начала проверку фотографии в Instagram, на которой местный охотник позирует возле убитых им гусей. В итоге браконьером, выложившим надпись «Чукотка 2021» трупами полутора сотен диких птиц, оказался депутат от «Единой России» Магаданской городской думы Александр Крамаренко.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us