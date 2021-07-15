​​​​​​​Предприниматель, политик и депутат законодательного собрания Иркутской области от партии «Гражданская платформа» Евгений Бакуров занимается незаконными санитарными вырубками лесов региона и поставляет эту древесину шведской компании IKEA, говорится в расследовании британской общественной организации Earthsight.

Бакуров под видом санитарных рубок вырубил за 10 лет в регионе здоровый лес на 18,5 млрд рублей, а его компания «Экспортлес» является крупнейшим поставщиком необработанной древесины для IKEA. Бизнесмен является директором еще ряда предприятий, специализирующихся на лесозаготовках и оптовой торговле древесиной. За 10 лет компании депутата вырубили 2,16 миллиона кубометров защитного леса – эксперты оценивают его стоимость в 250 млн долларов или 18,5 млрд рублей.

​​​​​​​В рейтинге самых обеспеченных чиновников от Forbes за 2019 год Бакуров занял 44 место с годовым доходом в 365 млн рублей.

Ранее портал TRT на русском писал, что в конце мая 2021-го полиция Чукотского автономного округа по поручению прокуратуры начала проверку фотографии в Instagram, на которой местный охотник позирует возле убитых им гусей. В итоге браконьером, выложившим надпись «Чукотка 2021» трупами полутора сотен диких птиц, оказался депутат от «Единой России» Магаданской городской думы Александр Крамаренко.