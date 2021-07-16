​​​​​​​Несколько египетских общественных деятелей призывают пересмотреть отношения с Россией, долгое время считавшейся союзником Каира, на фоне обвинений в том, что Москва не поддержала позицию Каира в вопросе строительства Эфиопией гидроэлектростанции «Хидасэ» («Возрождение»). Об этом в своей колонке для Al-Monitor пишет журналист Амр Имам.

Египет, министр иностранных дел которого провел серию встреч с представителями стран-членов Совбеза ООН перед заседанием 8 июля, ожидал, что Россия и другие страны продемонстрируют поддержку позиции Каира по плотине, которую Египет рассматривает как экзистенциальную угрозу своему существованию.

Эфиопия приступила к строительству «Хидасэ», полное официальное название которой звучит как Плотина великого возрождения Эфиопии, еще в 2011 году. И Каир, и Хартум опасаются, что в результате работы гидроэлектростанции в Ниле может возникнуть острая нехватка воды, что приведет к социально-экономическим и экологическим проблемам в этих странах.

Представитель РФ в Совбезе Василий Небензя признал политическое и социально-экономическое значение плотины для Эфиопии в заявлении, которое, возможно, было более «сбалансированным», чем предпочел бы Каир. Небензя выразил понимание того, что он описал как «законные опасения» Египта и Судана относительно возможного негативного эффекта плотины в засушливые годы при отсутствии соглашения между странами, указывает Амр Имам.

Дипломат также призвал к урегулированию тупиковой ситуации вокруг плотины путем переговоров и выразил озабоченность по поводу обострения «конфронтационной риторики» между Египтом, Суданом и Эфиопией. «[Эта риторика] не способствует поиску компромиссных решений. Мы убеждены, что соглашения о социально-экономическом развитии не должны приводить к угрозам миру и безопасности», – сказал Небензя.

Отсутствие со стороны России достаточной поддержки позиции Каира по плотине на Ниле шокировало многих египтян. Сейчас позиции разных стран по этому сооружению, очевидно, становятся определяющим вопросом для отношений Египта с внешним миром, констатирует автор Al-Monitor. Египет рассматривает «Хидасэ» как угрозу своему существованию. Густонаселенной стране и так не хватает воды, а проект плотины в Эфиопии может усугубить ее нехватку.

Звучали заявления, что Каир возлагал слишком большие надежды на заседание 8 июля, рассчитывая остановить второй этап заполнения резервуара плотины до тех пор, пока страны не достигнут соглашения. Ожидания египтян рухнули, и теперь жители страны обвиняют Москву в том, что она способствовала крушению их надежд. Расхождение в позициях по ключевому для Египта вопросу может иметь серьезные последствия для стратегических отношений и торговли между странами.

«Позиция России [во время заседания] была удивительной», – заявил египетский сенатор и редактор ежедневной газеты «Аль-Шорук» Эмад Эддин Хусейн. «Я призываю наше правительство и нашего президента пересмотреть наши отношения. с миром», – сказал он.

​​​​​​​«Россия была важным источником оружия для Египта после того, как США приостановили поставки оружия после переворота 2013 года», – сказал Al-Monitor Тарек Фахми, профессор политологии Каирского университета. «Россия вместе с Китаем и Японией тогда спасла Египет от международной изоляции», – указал он. В последующие годы отношения между Россией и Египтом резко расширились и завершились подписанием всеобъемлющего соглашения о стратегическом партнерстве в октябре 2018 года. С 2014 года Египет закупил у России вооружение на миллиарды долларов, включая истребители, системы ПВО и фрегаты.

Россия предоставит 85% от 25 млрд долларов, необходимых для строительства первой в Египте атомной электростанции в северо-западной части страны, а также создаст промышленную зону в районе Суэцкого канала, которая должна привлечь около 7 млрд долларов инвестиций.

Обе стороны согласовывали свои позиции по большому количеству региональных и международных вопросов, в том числе по Ливии и Сирии.

«Рост египетско-российских отношений произошел в то время, когда Египет пытался диверсифицировать свои международные отношения», – сказал Al-Monitor Саад аль-Зунт, глава местного аналитического центра Центра политических и стратегических исследований.

Однако позиции двух стран, по-видимому, начали расходиться, некоторые наблюдатели называют участие Египта в качестве наблюдателя в военно-морских учениях Sea Breeze, которые НАТО проводила в Черном море в конце июня, как одну из причин, по которой Москва не может дальше поддерживать Каир.

Аналитики считают, что Россия все больше опасается присутствия НАТО в Черном море, а участие Египта в учениях, должно быть, рассердило Москву.

Шаги Каира и Москвы после заседания Совета безопасности ООН 8 июля указывают на реальную проблему в их отношениях, возможные сдвиги в альянсах и возможные политические последствия.

Египет поворачивается лицом к Европейскому союзу, поскольку он ищет международной поддержки своей позиции и по сооружению плотины Эфиопией. 12 июля Россия подписала соглашение о военном сотрудничестве с Эфиопией, что еще больше обострило отношения с Египтом. По мнению аналитиков, это будет иметь политические, экономические и стратегические последствия.

«Тесные отношения между Египтом и НАТО обязательно вызовут гнев России, особенно в связи с покупкой Египтом оружия у таких стран-членов НАТО, как Франция», – считает Фахми.

Россия координирует присутствие войск в Ливии с Турцией и разделяет мнение Турции о том, что вывод иностранных войск из североафриканского государства должен осуществляться поэтапно, даже если Анкара и Москва поддерживают противоборствующие стороны в ливийском конфликте. Египет же, наряду с рядом европейских стран и США, выступает за немедленный вывод иностранных войск из Ливии.

Более теплые отношения между Египтом и НАТО ограничат влияние России в Северной Африке и Восточном Средиземноморье, поскольку Египет уйдет из российской орбиты.

​​​​​​​«Египет и Европейский Союз имеют много общих интересов», – говорит Al-Monitor Саад аль-Зунт. «Вот почему Египет хочет, чтобы ЕС и США поддержали его позицию в отношении плотины на Ниле, что является для него жизненно важным вопросом».

Кроме того, Египет и Россия раньше поддерживали Халифу Хафтара, командующего так называемой Ливийской национальной армией. Но теперь вместо того, чтобы согласованно действовать на востоке Ливии, две страны могут столкнуться с соперничеством за влияние.

Экономические отношения между двумя странами тоже могут ухудшиться, и это после того, как президент России Владимир Путин снял запрет на чартерные рейсы в Египет, действовавший более шести лет. Египет ожидал, что после снятия запрета страну посетит миллион российских туристов, что компенсирует часть убытков, понесенных туристическим сектором из-за COVID-19 в течение последних полутора лет.