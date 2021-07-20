Президент России Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-Байрам. Обращение опубликовано на сайте Кремля.

«Этот древний праздник, корни которого уходят в глубь веков, обращает верующих к истокам и ценностям ислама, призывает к милосердию, справедливости и благочестию, бережному и сердечному отношению к окружающим», – отметил российский лидер.

Путин также добавил, что идеалы нравственности и гуманизма, которые лежат в основе всех мировых религий, являются мощной объединяющей силой. Они укрепляют согласие между народами в обществе, способствуют сохранению культурного многообразия и традиций российского народа.

«Желаю мусульманам России здоровья, счастья и добра», – заключил российский президент.

Также телеграмма с поздравлением была опубликована от имени премьер-министра РФ Михаила Мишустина на сайте правительства.

«Мусульманская община России многое делает для развития межконфессионального диалога. Искреннего уважения заслуживает большая просветительская деятельность авторитетных религиозных лидеров, благодаря которой сохраняются многовековые исламские традиции, уникальная культура и образование, открываются вузы, восстанавливаются памятники архитектуры, строятся новые мечети», – говорится в обращении главы кабмина, направленном руководителям духовных управлений мусульман России.

В послании Мишустин особенно отметил усилия уммы, направленные на укрепление института семьи, воспитание молодежи, утверждение в российском обществе идеалов взаимного уважения и терпимости.