ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
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Иран: перемирия не было, но стрелять не будем, если...
Аракчи опроверг сообщения о достигнутом соглашении, но заверил: если Израиль не атакует Иран, Иран не атакует Израиль
Иран: перемирия не было, но стрелять не будем, если...
/ AFP
24 июня 2025 г.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи опроверг заявление США о том, что между Тегераном и Тель-Авивом достигнуто соглашение о полном прекращении огня.

«На данный момент никакого соглашения о прекращении военных операций нет», — написал Аракчи на X. Он добавил, что действия Ирана были ответом на агрессию Израиля, а не началом войны.

Заявление прозвучало спустя несколько часов после того, как Дональд Трамп объявил о достигнутом полном перемирии.

Аракчи уточнил, что Иран прекратит удары, если Израиль остановит атаки к 4:00 утра по тегеранскому времени во вторник.

«Если сионистский режим прекратит незаконную агрессию против иранского народа, мы не намерены продолжать ответ», — добавил он, оговорившись, что окончательное решение о прекращении операций будет принято позднее.

В параллельном посте министр похвалил вооруженные силы за действия «до последней минуты» и заверил, что армия готова защищать страну «до последней капли крови».

На фоне неопределенности вокруг перемирия Израиль заявил о новых пусках иранских ракет, а иранские СМИ сообщили об убийстве израильтянами ядерного физика Мохаммада Резы Сиддики.

Эскалация началась 13 июня с израильских авиаударов по ядерным, военным и гражданским объектам в Иране, а в минувшие выходные к ударам присоединились США, атаковав три ключевых иранских ядерных объекта. В ответ Иран выпустил баллистические ракеты по базе США Аль-Удейд в Катаре.

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