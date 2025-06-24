Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи опроверг заявление США о том, что между Тегераном и Тель-Авивом достигнуто соглашение о полном прекращении огня.

«На данный момент никакого соглашения о прекращении военных операций нет», — написал Аракчи на X. Он добавил, что действия Ирана были ответом на агрессию Израиля, а не началом войны.

Заявление прозвучало спустя несколько часов после того, как Дональд Трамп объявил о достигнутом полном перемирии.

Аракчи уточнил, что Иран прекратит удары, если Израиль остановит атаки к 4:00 утра по тегеранскому времени во вторник.

«Если сионистский режим прекратит незаконную агрессию против иранского народа, мы не намерены продолжать ответ», — добавил он, оговорившись, что окончательное решение о прекращении операций будет принято позднее.

В параллельном посте министр похвалил вооруженные силы за действия «до последней минуты» и заверил, что армия готова защищать страну «до последней капли крови».

На фоне неопределенности вокруг перемирия Израиль заявил о новых пусках иранских ракет, а иранские СМИ сообщили об убийстве израильтянами ядерного физика Мохаммада Резы Сиддики.

Эскалация началась 13 июня с израильских авиаударов по ядерным, военным и гражданским объектам в Иране, а в минувшие выходные к ударам присоединились США, атаковав три ключевых иранских ядерных объекта. В ответ Иран выпустил баллистические ракеты по базе США Аль-Удейд в Катаре.