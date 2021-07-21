Дворник в Нижнем Новгороде нашел в мусорном контейнере на улице Сергея Акимова тубус от переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Игла», сообщает «Комсомольская правда».

Как отмечается, утром 10 июля дворник заметил необычный предмет – металлический зеленый тубус, похожий на боевое оружие, и «от греха подальше» решил вызвать экстренные службы.

На место прибыли саперы, кинологи и специалисты экспертно-криминалистического центра, которые выяснили, что внимание дворника привлек футляр от ПЗРК 9П39 «Игла». Взрывчатого вещества в нем не было, опасности для окружающих предмет не представлял. Правоохранительные органы выясняют, как тубус попал в мусорный контейнер в городском дворе.

Месяцем ранее 60-летний житель Новосибирска нашел в нескольких метрах от городской мэрии склад боеприпасов, писал«Московский комсомолец». Пенсионер обнаружил четыре гранаты Ф-1, шесть запалов к гранатам, восемь сигнальных мин, 70 патронов, тротиловую шашку, шесть электродетонаторов. Боеприпасы были упакованы а армейские сумки и коробки.