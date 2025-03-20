Президент США Дональд Трамп отправил верховному лидеру Ирана Али Хаменеи письмо, в котором дал два месяца на заключение новой ядерной сделки, сообщает Axios, ссылаясь на два источника, знакомых с посланием.

Письмо Трампа было «жестким»: он предложил переговоры о новой ядерной сделке и предупредил о последствиях в случае отказа Ирана и продолжения его ядерной программы. Трамп подчеркнул, что не хочет затягивать переговоры, и установил двухмесячный срок. При этом неясно, когда начинается отсчет — с момента отправки письма или с начала переговоров.

Если Иран не примет условия, США или Израиль могут предпринять военные действия против иранских ядерных объектов. В интервью Fox News в марте Трамп впервые упомянул это письмо. На следующий день он заявил, что США «достигли предела» в отношениях с Ираном.

«Мы не можем позволить им иметь ядерное оружие. Что-то произойдет очень скоро. Я бы предпочел мирное соглашение другому варианту, но другой вариант решит проблему», — сказал он.

Хаменеи назвал предложение обманом, отметив, что Трамп пытается создать впечатление, будто Иран избегает обсуждения. Хотя Хаменеи не поддерживает переговоры, иранская миссия в ООН не исключила контактов.

«Если целью переговоров является разрешение проблем, связанных с потенциальной милитаризацией ядерной программы Ирана, такие обсуждения могут быть предметом рассмотрения. Однако, если целью будет демонтаж мирной ядерной программы Ирана, чтобы заявить, что то, чего не удалось достичь Обаме, теперь достигнуто, такие переговоры никогда не состоятся», — говорится в заявлении в Х.

Советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц подчеркнул, что Иран должен отказаться от всех компонентов своей ядерной программы, включая ракеты и обогащение урана, иначе столкнется с последствиями. Уолтц отметил, что Ирану предложен выход из ситуации.

За последние четыре года ядерная программа Ирана продвинулась вперед. Страна близка к созданию ядерного оружия. По данным Международного агентства по атомной энергии, у Ирана достаточно обогащенного до 60% урана для шести ядерных бомб, если довести обогащение до 90% изотопа-235. Иран со своей стороны отрицает намерение создать ядерное оружие.