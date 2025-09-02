С начала 2025 года в Узбекистан вернулись более 700 тыс. трудовых мигрантов. Об этом президент Шавкат Мирзиёев сообщил на торжествах по случаю Дня независимости в ташкентском парке «Янги Узбекистон».
«Самое важное: только в этом году 700 тыс. наших граждан, работающих за рубежом, убедившись в эффективности проводимых нами реформ, вернулись в страну, к своим семьям», — сказал глава государства.
Мирзиёев связал рост числа вернувшихся с масштабными экономическими реформами, созданием новых рабочих мест и улучшением делового климата. Вся его речь была посвящена итогам восьми лет с момента его прихода к власти — периоду, который называют «Новым Узбекистаном».
Президент отметил, что «предпринимательство в Новом Узбекистане стало движущей, мощной силой экономики». За эти годы количество субъектов малого и среднего бизнеса выросло вдвое, и сегодня в этом секторе заняты более 10 млн человек. С января 2025 года работу получили 5 млн граждан.
За последние восемь лет ВВП страны удвоился и достиг $115 млрд. По итогам года показатель, как ожидается, составит $130 млрд, экспорт превысит $26 млрд.
Объем иностранных инвестиций за этот период составил около $130 млрд. Золотовалютные резервы впервые превысили $48 млрд.
В энергетике акцент сделан на «зеленую» генерацию: объем выработки вырос с 59 до 85 млрд кВт*ч, доля возобновляемой энергии достигла 30%. К 2030 году показатель планируется увеличить до 54%.
В стране построено более 31 млн квадратных метров жилья — около 12 тыс. многоэтажных домов. Мирзиёев назвал это «действительно историческим результатом».
Уровень бедности снизился с 35% до 6,8%. Расходы на здравоохранение увеличились в шесть раз. В сфере образования охват детей дошкольным образованием достиг 78%.
В государственном управлении внедряются цифровизация и искусственный интеллект. По словам президента, это позволит «обеспечить открытость и гласность» судебных процессов.
Во внешней политике Ташкент укрепляет партнерство с Центральной Азией, СНГ, Европой, Китаем и США, претендуя на роль одного из политических центров региона.
«Сегодня Узбекистан открыт всему миру», — подчеркнул Мирзиёев.