С начала 2025 года в Узбекистан вернулись более 700 тыс. трудовых мигрантов. Об этом президент Шавкат Мирзиёев сообщил на торжествах по случаю Дня независимости в ташкентском парке «Янги Узбекистон».

«Самое важное: только в этом году 700 тыс. наших граждан, работающих за рубежом, убедившись в эффективности проводимых нами реформ, вернулись в страну, к своим семьям», — сказал глава государства.

Мирзиёев связал рост числа вернувшихся с масштабными экономическими реформами, созданием новых рабочих мест и улучшением делового климата. Вся его речь была посвящена итогам восьми лет с момента его прихода к власти — периоду, который называют «Новым Узбекистаном».

Президент отметил, что «предпринимательство в Новом Узбекистане стало движущей, мощной силой экономики». За эти годы количество субъектов малого и среднего бизнеса выросло вдвое, и сегодня в этом секторе заняты более 10 млн человек. С января 2025 года работу получили 5 млн граждан.

За последние восемь лет ВВП страны удвоился и достиг $115 млрд. По итогам года показатель, как ожидается, составит $130 млрд, экспорт превысит $26 млрд.

Объем иностранных инвестиций за этот период составил около $130 млрд. Золотовалютные резервы впервые превысили $48 млрд.