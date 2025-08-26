Президент США Дональд Трамп 25 августа заявил, что Вашингтон внимательно изучает опыт применения боевых дронов в Украине. По его словам, война приобрела совершенно новый облик, и Пентагон хочет понять, как действовать в таких условиях.

Трамп подчеркнул: боевые беспилотники впервые стали ключевым оружием на фронте.

«Такой войны еще не было. Мы внимательно изучаем этот опыт, потому что он изменит всю стратегию будущих конфликтов», — отметил глава Белого дома. Он добавил, что мир не видел боев таких масштабов со времен Второй мировой.

США интересуются не только защитой, но и наступательными возможностями дронов. Ранее Трамп предложил переименовать Пентагон в «Министерство войны», подчеркивая необходимость быть готовыми к любым сценариям.