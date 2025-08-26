ВОЙНА В УКРАИНЕ
2 мин чтения
США будут учиться у Украины
Дональд Трамп заявил, что Вашингтон изучает, как Киев применяет боевые дроны
Производство украинских дронов / AP
26 августа 2025 г.

Президент США Дональд Трамп 25 августа заявил, что Вашингтон внимательно изучает опыт применения боевых дронов в Украине. По его словам, война приобрела совершенно новый облик, и Пентагон хочет понять, как действовать в таких условиях.

Трамп подчеркнул: боевые беспилотники впервые стали ключевым оружием на фронте. 

«Такой войны еще не было. Мы внимательно изучаем этот опыт, потому что он изменит всю стратегию будущих конфликтов», — отметил глава Белого дома. Он добавил, что мир не видел боев таких масштабов со времен Второй мировой.

США интересуются не только защитой, но и наступательными возможностями дронов. Ранее Трамп предложил переименовать Пентагон в «Министерство войны», подчеркивая необходимость быть готовыми к любым сценариям.

Украина тем временем сама демонстрирует, как работает новая военная модель. В 2022 году местные инженеры начали создавать собственные дроны, не дождавшись разрешения Запада использовать дальнобойные ракеты. Стартап Fire Point разработал FP-1 — аппарат, который пролетает до 1600 километров и поражает цели глубоко в тылу России. Стоимость одного дрона — около $55 тыс., при этом украинская армия ежедневно получает до сотни таких машин.

FP-1 уже ответственен за большинство ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и складам боеприпасов. Эти атаки ослабили давление на линии фронта и показали эффективность дешевых, но дальнобойных технологий, пишет AP News. В украинской компании утверждают, что скоро наладят массовое производство крылатой ракеты FP-5 с дальностью до 3000 километров.

Издание отмечает: Украина превращается в «Силиконовую долину оборонки». В стране десятки секретных заводов и сотни стартапов. Бизнес быстро адаптируется к тактике противника и предлагает армии новые решения. Трамп и американские военные внимательно следят за этим процессом, отсюда и такой интерес к украинскому опыту применения дронов.


