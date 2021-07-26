Израильские официальные лица удивлены участившимися заявлениями российского оборонного ведомства о том, что воздушные нападения Армии обороны (ЦАХАЛ) в Сирии удается отражать при помощи техники российского производства. Об этом пишут местные издания со ссылкой на сионистский истеблишмент. Замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить трижды за прошедшую неделю информировал об удачах в вопросе отражения израильских нападений.

В частности, Центр выступал с заявлениями 25 июля, когда атаки были предотвращены над провинцией Дамаск посредством «Бук-М2Э», 22 июля – когда удары F-16 были сорваны над центральной частью Сирии, а также 20 июля. В этот день атаки ЦАХАЛ были нейтрализованы ресурсами «Панцирь-С» и «Бук-М2». Во всех случаях российский официоз подчеркивал эффективность оружия отечественного производства. Несмотря на то, что действия ЦАХАЛ не раз формально порицались РФ, общая атмосфера заявлений насторожила сионистов.

Израильские издания утверждают, что само появление подобных высказываний демонстрирует степень российского недовольства сионистским правительством. По оценкам Haaretz, после того как ситуацию в двусторонних отношениях, подорванных кризисом со сбитым в 2018 году Ил-20, удалось урегулировать, они в очередной раз могут вернуться к конфликтному состоянию. То, что в Израиле есть серьезные переживания по этому поводу, доказывает царящее в его армейских структурах молчание в отношении российских высказываний, говорят обозреватели.

Москва переворачивает игру

Весомый контекст в эти выходные создали появившиеся в близких к саудовскому правящему дому изданиях сообщения о том, что Москва намерена перевернуть для израильтян правила игры в Сирии. Одна из газет процитировала информированный российский источник, который сообщил, что Кремль потерял всякое терпение в том, что касается бесконечных израильских авианалетов в небе над Сирией. В связи с этим Москва якобы хочет оснастить Дамаск более новой техникой, чтобы гарантировать ему безопасность, свидетельствуют эти данные.

Что наиболее болезненно для сионистских властей, предполагаемое решение россиян было принято после консультаций с американской стороной: Москва, согласно этой информации, не увидела никакого желания у администрации президента США Джо Байдена поддерживать своего ближневосточного союзника в проведении регулярных рейдов у соседей. Таким образом саудовская пресса практически поставила власти России и Белый дом на одну сторону поля по отношению к политике сионистского руководства.

Израильские издания в связи с этим задают вопрос о том, не пытается ли российская сторона направить через эти сообщения сигнал о желании «закрыть» сирийское небо или кто-то просто пытается внести разлад в коммуникацию между израильской стороной и Россией. По их предположениям, появление слухов именно в саудовской прессе объяснимо: якобы Эр-Рияд хочет прекратить международную изоляцию Дамаска, а это значит, что вопрос об использовании сирийского воздушного пространства вражеской авиацией в ближайшее время должен быть закрыт.

Провал «правительства перемен»

Однако наиболее правдивой кажется версия о том, что трения между двумя задействованными в Сирии международными игроками, некогда заключившими джентльменские договоренности о свободе действий ЦАХАЛ, действительно есть. И причины могут быть предельно просты: например, слабо продуманная политика нового сионистского правительства во главе с Нафтали Беннетом и его сменщиком по ротации Яиром Лапидом, которые в этом году сместили по результатам парламентских выборов коалицию Биньямина Нетаньяху, лидера партии «Ликуд».

Неслучайно, после того как саудовская пресса запустила слух о недопонимании между Россией и Израилем, однопартийцы Нетаньяху отреагировали мгновенно. «Ликуд» распространила заявление, в котором говорится о том, что ЦАХАЛ сохраняли свободу действий в Сирии в эпоху премьерства Нетаньяху из-за того, что тот поддерживал «тесные отношения» с Владимиром Путиным. Если сообщения саудовских СМИ окажутся правдой, то «правительство перемен» попросту потеряло важный стратегический актив в регионе, говорится в заявлении партии.

Одна из публикаций Jerusalem Post по этому поводу гласит, что «блок перемен» абсолютно напрасно понизил приоритет «российского направления» в своей внешнеполитической повестке. Как известно, Лапид в речи по случаю вступления в должность главы МИД очень много внимания уделил теме восстановления отношений Израиля с Демократической партией США, не придав должного значения вопросу о взаимодействии с Россией. И теперь это должно стать и главной целью израильского правительства, и его главным дипломатическим испытанием, говорят обозреватели.

В противном случае нетрудно предположить, что скандал, наподобие того, который разгорелся между РФ и Израилем в 2018 году из-за сбитого самолета, может повториться снова.