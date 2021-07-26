Российских правоохранителей наказывают жестче, чем обычных граждан, но в то же время в 2020 году их оправдывали в 12 раз чаще, чем остальных россиян, выяснили журналисты «Дождя».

В ходе исследования они изучили массив данных судебного департамента при Верховном суде за последние 10 лет. Как выяснилось, если у обычных людей доля оправдательных приговоров не превышает 1% от обвинительных, то у полицейских она в некоторые годы достигала 7-8%.

За последние 10 лет процент оправдательных приговоров заметно снизился – как у полицейских, так и у остальных граждан, что может свидетельствовать об усилении обвинительного уклона российской судебной системы, утверждает издание.

Один из экс-полицейских на условиях анонимности объяснил, как правоохранители воспринимают оправдательные приговоры: «Оправдания говорят о том, что суд плохо работает. Точно так же, как развалившееся в суде дело говорит о том, что плохо поработал следователь, который его вел».

Другие бывшие сотрудники правоохранительных органов, с которыми поговорили журналисты, рассказали, что начальство часто стремится замять дело на этапе проверки.

Определить точное количество дел, не дошедших до СК, невозможно – так как публичных данных об этом нет. Дмитрий Егошин из «Общественного вердикта» оценивает количество дел о превышении полномочий, которые не дошли до суда, в 70-80%. Если это так, то количество преступлений по этой статье может быть выше в 4-5 раз, считает «Дождь».

«Главное – не выносить информацию за пределы своего сообщества. Тех, чьи истории попадают в СМИ, наказывают показательно», – сказал один из бывших полицейских.

Как показали данные статистики с 2010 по 2020 годы, самое распространенное преступление у правоохранителей – превышение должностных полномочий (статья 286 УК). В 2019 году по этой статье осудили 397 человек, в 2018 – 457 человек, в 2017 – 523 человека. В делах полицейских, обвиняемых в превышении должностных полномочий, речь зачастую идет о пытках по отношению к задержанным.

«По этой статье чаще назначают условный срок, а если это реальное наказание, то срок будет совсем небольшим. И неважно, насколько цинично или с особой жестокостью было совершено преступление», – сказал Егошин.

За семь лет из 11 изученных доля условных сроков в общем числе обвинительных приговоров превышала 50%, а за три года – приближалась к этой цифре. К реальному лишению свободы приговаривали не более трети осужденных.

Исключением стал 2020 год (почти половина осужденных получили реальные сроки и лишь треть – условные), однако работа судов в этом году была нарушена из-за пандемии, что могло сказаться на итоговой статистике.

Среди других распространенных статей, по которым судят правоохранителей, – получение взяток, мошенничество, сбыт наркотиков и кражи.

Глава «Комитета против пыток» Игорь Каляпин объяснил разницу в суровости наказаний тем, что правоохранители (в том числе судьи) живут по своим собственным понятиям о справедливости.

«Например, брать взятки действительно нехорошо. Да, полицейские этим грешат, да, начальство смотрит сквозь пальцы, но все понимают, что это негативный поступок. А вот ток жулику подключить, даже если он невиновен конкретно в этом преступлении, или почки ему отбить – это считается правильным», – говорит Каляпин.

С ним солидарен и социолог Вадим Волков: «Профессиональная культура и установки, связанные с прошлой работой, могут вызывать склонность к более внимательному и лояльному отношению к правонарушениям, совершенным их бывшими коллегами по правоохранительным органам».

В то же время Каляпин считает, что в России «судят все-таки по понятиям». «Если СК и прокуратура сошлись на том, что человек виновен, то как правило, он садится – и садится реально. Это просто корпорация с другой моралью, с другим кодексом – но он у них есть».

Одним из громких дел, где на скамье подсудимых оказались сразу пять правоохранителей, стала история журналиста Ивана Голунова, которого летом 2019 года обвинили в хранении наркотиков. Запрещенные вещества ему подкинули при задержании. После громкого общественного резонанса Голунова отпустили из СИЗО, а против полицейских, участвовавших в задержании, возбудили уголовное дело. Четверо получили от 5 до 8 лет, а начальник отдела Игорь Ляховец – 12 лет лишения свободы.