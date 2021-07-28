Выпускникам 9-х и 11-х классов российских школ все чаще приходится продолжать обучение в системе среднего профессионального образования (СПО) для быстрого выхода на рынок труда, говорится в исследовании Центра экономики непрерывного образования (ЦЭНО) РАНХиГС, результаты которого опубликованы в июльском экономическом мониторинге РАНХиГС и Института Гайдара.

С 2014 года прием в средние специальные образовательные учреждения неуклонно возрастал, а в прошлом году он превысил долю приемов в вузы. В 2020 году среднее специальное образование выбрали 900 тысяч человек, а высшее – 873 тысячи. С одной стороны, перераспределение спроса с высшего на среднее профессиональное образование исследователи связывают с ростом популярности СПО, а с другой – со стагнацией реальных доходов населения, что подтверждается результатами социологического исследования.

Опрошенные аналитиками работающие молодые люди 22–35 лет со средним профессиональным образованием сообщили, что на их решение повлияли разные факторы. Так, молодежь из регионов с высоким уровнем социально-экономического развития в основном целенаправленно выбирает средние профессиональные учебные заведения, стараясь поступить на престижную, по их мнению, специальность, которая позволит им получать высокую зарплату.

В регионах со средним и низким уровнем развития молодежь называет причиной своего выбора нехватку денег на дополнительную подготовку к ЕГЭ ради получения высоких баллов для поступление в вуз на бюджетной основе. Многим приходится оставаться в «домашнем» регионе из-за отсутствия возможности переехать в более развитый регион.

​​​​​​​Авторы исследования прогнозируют, что рост спроса на услуги СПО будет продолжаться. Они рекомендуют увеличить финансирование программ и открыть больше бюджетных мест по наиболее востребованным специальностям.