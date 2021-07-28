Полковник вооруженных сил России Николай Баталов, в годы первой чеченской войны командовавший 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригадой, описал в интервью «Ленте.ру» трусость российских офицеров во время боев за Грозный.

По его словам, все эпизоды были связаны с отказом офицеров выполнять поставленные им задачи. Так, Баталов хотел отправить роту в гостиницу «Кавказ», пустовавшую в центре города. С этой позиции можно было вести огонь по дворцу президента Чеченской республики Ичкерия Джохара Дудаева. Однако командир роты сказал ему, что боится идти выполнять приказ.

В результате российские вооруженные силы так и не заняли гостиницу, поскольку подтягивать другие подразделения, где командиры «были посмелее», было долго и опасно, рассказал полковник.

Первая чеченская война началась в конце 1994 года после попытки Москвы вернуть контроль над де-факто независимой Чечней. После полутора лет конфликта Российская Федерация и Чеченская республика Ичкерия подписали Хасавюртовские соглашения, которые положили конец военным действиям на территории Чечни, а вопрос о статусе региона был отложен до 2001 года.