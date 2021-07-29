Делегация движения «Талибан» в ходе двухдневного визита в китайский Тяньцзинь провела переговоры с министром иностранных дел КНР Ваном И по вопросам мирного урегулирования и обеспечения безопасности в Афганистане, сообщает информагентство Xinhua и пресс-офис талибов.

Делегацию талибов из девяти человек возглавил глава политбюро движения в Катаре Молла Абдул Гани Бирадер.

Пресс-секретарь политбюро «Талибан» в Катаре Мухаммед Наим уточнилв своем Twitter, что в ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с политикой, экономикой и безопасностью обеих стран, а также текущая ситуация в Афганистане и мирный процесс.

В ходе встречи Ван И подчеркнул, что Пекин, как один из крупнейших соседей, всегда уважал суверенитет, независимость и территориальную целостность Афганистана и настаивал на невмешательстве во внутренние дела этой страны. Министр напомнил о провале афганской операции США, подчеркнув необходимость скорейшего установления в стране мира на основе принципа «Афганистаном должны управлять афганцы».

«Афганистан принадлежит афганскому народу, будущее и судьба этой страны сосредоточены в его руках», – сказал глава китайского МИД.

Ранее представители движения «Талибан» побывали с официальным визитом в Москве. До этого они съездили в Тегеран, где встретились с официальными лицами страны и подписали декларацию о необходимости приостановки кровопролития.

США обещает окончательно завершить вывод войск из Афганистана к 11 сентября 2021 года. Уход западной коалиции после 20 лет операции резко обострил внутреннее противостояние в стране.