Пока в величественных залах османских дворцов на Босфоре разворачивались интенсивные и кропотливые переговоры о перемирии, на полях сражений Донбасса готовилась совсем другая дипломатия — дипломатия огня и стали. После недель неопределенных разговоров о мире война между Россией и Украиной вновь набирает обороты, и летняя кампания 2025 года обещает стать одной из самых масштабных за всю историю более чем трехлетнего конфликта.

Последние недели принесли рекордные по интенсивности российские ракетные удары по украинским городам и ответные украинские налеты дронов на российские военные аэродромы вглубь территории России. Но все это лишь прелюдия к главному событию — крупномасштабному летнему наступлению, которое может кардинально изменить расклад сил на фронте.

В центре российских планов — небольшой восточный город Константиновка, который уже более десяти лет балансирует на линии соприкосновения двух противоборствующих сторон. Сегодня этот логистический узел украинских сил в Донбассе стал символом грядущих испытаний. До 25 управляемых бомб обрушиваются на город ежедневно, а 8 500 оставшихся жителей вынуждены прятаться по домам с наступлением комендантского часа в 15:00.

Украинская разведка считает, что Константиновка и соседний Покровск станут эпицентром летней российской кампании. Есть опасения и по поводу Северо-Восточной Сумской области, где Россия сосредоточила 50 000 военнослужащих и медленно продвигается к областному центру — зеркальное отражение украинской трансграничной операции прошлого года в Курской области.

Технологическая революция на поле боя

Впервые с начала войны Россия берет под контроль почти столько же территории на севере, сколько и на основной арене донбасского театра военных действий. Во многом это связано с тем, что российские силы научились эффективно преодолевать укрепления, не приспособленные к новой эре дронов.

Настоящая революция произошла в сфере беспилотных технологий. Россия не только нарастила производство дронов «Герань» с 300 в месяц до 100 в день, но и качественно улучшила их характеристики. Новые модели летают выше, несут больший боезаряд и труднее поддаются перехвату.

Особую тревогу у украинских военных вызывает новое российское подразделение «Рубикон», которое наносит удары на глубину до 40 километров в тыл с помощью сложных систем дронов. Большие дроны-носители выпускают маленькие беспилотники двух типов: одни управляются через оптоволоконный кабель, другие — по радиоканалам, которые трудно заглушить. «Наше преимущество в дронах, которое мы имели с 2023 года, превзойдено русскими, — признает офицер 3-й отдельной штурмовой бригады с позывным «Джеки». — Мы первыми превратили дроны в оружие, но не смогли достаточно быстро нарастить производство для стратегического эффекта».

Арифметика войны

Цифры рисуют суровую картину. По украинским оценкам, Россия понесла 434 000 потерь в 2024 году — примерно 270 убитых и раненых за каждую захваченную квадратную милю. Но, несмотря на это, за год российские силы в Украине выросли с 500 000 до 620 000 человек.

Секрет российского успеха в рекрутинге кроется в финансовых стимулах. При заключении контракта добровольцам предлагают до 3 000 000 рублей единовременно и от 210 000 рублей ежемесячно — значительно выше средней гражданской зарплаты. Россия стабильно набирает в армию на 10 000-15 000 человек в месяц больше, чем Украина.

В мае российские силы продвигались с максимальной скоростью с ноября прошлого года, захватывая в среднем 5,5 квадратных миль в день — вдвое быстрее апрельских темпов.

Украинский ответ: операция «Паутина»

Украина не остается пассивной в этом технологическом противостоянии, отвечая дерзкими, нестандартными операциями. Операция «Паутина» — смелый скрытый налет на четыре российских аэродрома — продемонстрировала, что Киев способен наносить болезненные удары глубоко в тылу противника. Более дюжины дальних бомбардировщиков могли быть уничтожены или повреждены, что должно ослабить российские возможности по нанесению ударов крылатыми ракетами.

Украина планирует более чем удвоить внутреннее производство дронов в этом году до пяти миллионов единиц. «Стена дронов» Украины — обширный флот FPV-дронов — позволяет подразделениям поражать российские силы на расстоянии более десяти миль за линией фронта.

Без дронов положение украинских войск было бы гораздо хуже. Наращивая производство беспилотников, Украина компенсирует нехватку людей и техники — и делает это весьма успешно.

Дипломатические усилия

Несмотря на переговоры о мире и активные усилия Турции с администрацией Трампа по урегулированию конфликта, реальность на земле говорит о том, что до прекращения огня еще очень и очень далеко. Украина неоднократно предлагала безоговорочное 30-дневное перемирие и личные встречи между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Усилия турецких и американских переговорщиков пока не привели к прекращению огня, в то время как Россия не скрывает планов захватить еще больше украинских территорий.

В ходе переговоров в Стамбуле Россия четко дала понять, что ее цель — взять под контроль все территории, которые были ранее аннексированы — Запорожскую, Херсонскую, Луганскую и Донецкую области, а также удержать Крым.

Владимир Зеленский с горечью признал наличие оценок западных политиков о ходе войны не в пользу Украины. По его словам, Трамп высказывал людям из своего окружения уверенность в российской победе. «Я считаю, что это не соответствует действительности. Это неправда, и я имею в виду не его слова, а реальную ситуацию. Это не победа, когда вы реально тратите миллион людей для того, чтобы получить несколько тысяч километров», — заявил украинский президент.

Парадокс нынешней ситуации заключается в том, что обе стороны находятся в сложном положении, но ни одна не готова к серьезным уступкам. Россия обладает преимуществом в живой силе и растущими технологическими возможностями, но платит за каждый метр продвижения огромную цену в человеческих жизнях.

Украина демонстрирует впечатляющую гибкость, стойкость и инновационность, особенно в беспилотных технологиях, но сталкивается с нехваткой людских ресурсов и сокращением западной помощи при администрации Трампа.

Взгляд в будущее

Летняя кампания 2025 года разворачивается в условиях странного парадокса. С одной стороны, Россия за три года полномасштабной войны так и не смогла добиться решающего прорыва — последнее крупное наступление завершилось в мае 2022 года падением Мариуполя. Города вроде Константиновки остаются недоступными для российских войск уже более трех лет.

С другой стороны, природа современных боевых действий кардинально изменилась. Небольшие группы пехоты, продвигающиеся под прикрытием дронов, не могут обеспечить быстрых прорывов, но способны медленно перемалывать оборону противника. Россия пока не продемонстрировала умение превращать тактические успехи в стратегические победы, но ее способность поддерживать давление по всему фронту остается впечатляющей.

Текущая летняя кампания может иметь серьезные последствия в войне, которая длится уже более трех лет. Исход этого противостояния определят не только военные возможности сторон, но и их способность выдержать изматывающую битву на истощение — битву, в которой победителей может не оказаться вовсе.

В этой войне каждая сторона играет по своим правилам: Россия ставит на массу и технологические инновации, Украина — на изобретательность и международную поддержку. Но в конечном счете цену этого противостояния платят простые люди по обе стороны фронта, чьи жизни превратились в разменную монету в большой геополитической игре.

Летняя кампания 2025 года станет очередной проверкой на прочность для всех участников этого затянувшегося конфликта. И пока дипломаты продолжают тщетно искать мирные решения, бездушная артиллерия и дроны пишут свою безжалостную летопись войны – бессмысленной и беспощадной.