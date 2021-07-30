Ни одна российская политическая партия никогда не признается в торговле местами в избирательном списке, но на самом деле это повсеместная практика. Цены варьируются в зависимости от богатства региона и политического рейтинга силы. Вполне логично, что участие в региональных выборах будет стоить на порядок меньше участия в федеральных.

Цена места в региональном законодательном органе варьируется в диапазоне от 100 до 500 тыс. долларов. Цены же на депутатский мандат Государственной думы стартуют от одного миллиона долларов. Депутат Госдумы – это статус, показатель успешности, а не просто место работы или ступень карьерной лестницы. Неприкосновенность, служебная квартира в центре Москвы, служебный автомобиль с водителем, офис на Охотном ряду – налогоплательщики России щедро и с пониманием относятся к своим «слугам народа», трудящимся на законодательной ниве.

Конечно же, средства за место в Госдуме вкладываются не ради недвижимости или автомобиля, и тем более не ради зарплаты порядка 400 тысяч рублей в месяц. Основная цель избранника народа – лоббирование собственных интересов или интересов групп людей, которые были причастны к продвижению депутата. Хотя бы поэтому становится понятно, что никто из покупателей такого деликатного товара не признается, что его пламенная законотворческая деятельность и политическая борьба на самом деле являются предметом сугубо товарно-денежных отношений.

Зачем это партии?

Ответ лежит на поверхности. Партия получает щедрый взнос и послушного депутата. Денег в партийной казне не бывает чересчур много, официальные расходы четко регулируются официальной финансовой отчетностью партии, а пожертвования такого уровня крайне привлекательны.

За этим обычно идет следующий этап: попасть в нужный «хлебный» комитет. Топ-цель – это земельные, транспортные, бюджетные и подобные им комитеты. По словам политолога С. Белковского, цены на такой мандат могут доходить до 10 млн долларов, если речь идет о проходном месте в рейтинговой партии. Естественно, все это делается не напрямую, финансы поступают формально независимому казначею, который и распределяет их дальше, оставляя себе процент за посредничество. Любые продажи такого рода используют подобных казначеев, дабы при неблагоприятном стечении обстоятельств партийное руководство всегда могло сослаться на свою неосведомленность в этом вопросе и представить его как частную инициативу отдельных лиц.

Тогда как лоббирование и продавливание востребованы у среднего бизнеса, большой бизнес свои вопросы решает иначе. Лоббирования официально не существует в РФ, поэтому эти вопросы решаются через людей, близких к партиям, отдельных депутатов и чиновников высокого уровня.

Товар лицом

Покупатель в этой сделке приобретает самое главное и вожделенное для любого россиянина – статус. Это не только некая ступень общественной лестницы. Это в данном случае и выгодное приобретение, и даже инвестиция. Вложив деньги в статус и получив неприкосновенность, новые депутаты получают возможность «проталкивать» нужные решения и законопроекты, за что всегда платят хорошо и вовремя, получают возможность подавать депутатские запросы в любые органы власти, которые обязаны дать ответ в минимальные сроки, продвигая интересы как своего личного бизнеса так и «подшефных». Они получают возможность обеспечить «зеленый свет» бизнесу всех членов собственной семьи, включая домашних питомцев, и фактически своему собственному, если судить по налоговым декларациям, где их совокупные доходы зачастую в разы превышают даже зарплату депутата Госдумы.

Не менее интересен вопрос, на чьи деньги гуляем. Конечно же, есть ряд состоятельных людей, которые вполне могут вложить в свою политическую карьеру миллион долларов и выше. Это естественно, ведь ближе и надежнее человека кроме самого себя – нет.

Так, например, собственник компании «Алгоритм» Александр Тайгер пожертвовал «Единой России» 5 миллионов рублей и в результате счастливого стечения обстоятельств сразу же стал депутатом городской думы города Барнаула. Депутат городской думы Архангельска вложил один миллион рублей, и его компания «Севзапдорстрой» заработала на государственных закупках порядка 1,6 млрд рублей.

Впрочем, существуют ситуации, при которых более удобным средством представляется поддержать молодой талант: перспективного человека, который не может позволить себе такие вложения, а если он будет добиваться всего стандартными путями, то его поход во власть рискует оказаться длиной во всю жизнь и с неясным результатом. Вот тут-то на помощь и приходят люди с деньгами, можно сказать, филантропы, которые всегда готовы поддержать талантливых и перспективных кандидатов материально, взамен получая от них поддержку в высшем законодательном органе страны.

Покупка-продажа

Самые состоятельные люди одной восьмой суши, те, которых злые языки называют «олигархами», инвестируют финансы сразу же в партии, а не в конкретных лиц, покупая голоса «оптом». Большому бизнесу невыгодны депутаты-одиночки, ему нужны партии целиком, причем партии влиятельные.

Партия власти в Российской Федерации – «Единая Россия» – на предыдущих выборах в 2016 году получила по 43 млн от 29 компаний. Помимо бюджетного финансирования партий, любая политическая сила имеет возможность принимать пополнение казны взносами от юридических лиц, и как раз 43 млн руб – это максимальная сумма взноса.

По подсчетам экспертов, выборы прошли, и уже в 2017 году половина компаний-спонсоров «ЕР», чьи взносы превышали 4 млн руб., выиграли тендеры и получили государственные контракты. Работает простая, как и все гениальное, схема: компания спонсирует политсилу из собственной прибыли, политсила обеспечивает получение государственного контракта и выделение государственных средств, компания получает прибыль. Прибылью снова спонсируют политическую силу, политсила снова «подгоняет» госконтракт (используя деньги налогоплательщиков) – и так продолжается неограниченное количество витков. В итоге довольны все: политсила и компания-спонсор получают деньги, а налогоплательщики получают петушка на палочке, хорошее настроение и возможность держаться.

Это крайне выгодная схема. Например, крупнейший региональный донор партии «ЕР» «Новосибирскавтодор», пожертвовав партии 8 млн рублей, получил контракты от государства на сумму более 75 млрд рублей. Компания АО «Миск», спонсор московского отделения партии «Единая Россия» оторвала от себя 125 миллионов рублей и заработала на госзакупках 26,3 млрд руб. Как говорится, почувствуйте разницу. Часть из этих денег, в прошлом принадлежавших налогоплательщикам, снова будет пущена в ход для спонсирования «Единой России», за политсилу снова проголосуют, она снова пролоббирует необходимые государственные решения и ситуация повторится заново.

Подводя итог, хотелось бы заметить, что, пока официально не существует института лоббирования, такая ситуация будет продолжаться бесконечно. Лоббирование – основной смысл финансирования практически любой политической деятельности. И пока это все не выведено из «серых схем», единственным пострадавшим постоянно будет оказываться только карман налогоплательщика, за чей счет и оплачивается весь этот процесс.