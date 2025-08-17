ВОЙНА В УКРАИНЕ
Мерц «даст советы» Зеленскому в Вашингтоне
Канцлер Германии Фридрих Мерц примет участие в переговорах президентов Украины и США в Вашингтоне 18 августа, где также ожидаются другие европейские лидеры
Владимир Зеленский и Фридрих Мерц / AP
17 августа 2025 г.

Пресс-служба федерального правительства Германии подтвердила, что канцлер Фридрих Мерц в понедельник отправится в Вашингтон. Там он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и рядом европейских глав государств и правительств. 

Представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус сообщил, что цель поездки — политические переговоры, включая обмен информацией с президентом США Дональдом Трампом после его встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. 

«Канцлер Мерц обсудит с главами государств и правительств статус мирных усилий и подчеркнет заинтересованность Германии в скорейшем достижении мирного соглашения в Украине», — отметил Корнелиус. 

Фридрих Мерц в комментарии немецким СМИ подчеркнул, что Зеленский обратился к нему за советом.  

«Президент попросил совета. Он также увидел, что моя встреча с Дональдом Трампом прошла совсем иначе, чем его. Мы уже подробно обсудили это», — сказал канцлер. 

По данным немецких властей, на встрече в Вашингтоне 18 августа будут присутствовать и другие европейские лидеры. В их числе — президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. 

Как отмечают европейские СМИ, в переговорах также могут принять участие президент Финляндии Александр Стубб и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Таким образом, Вашингтон станет площадкой для совместной координации западных позиций после саммита на Аляске. 

