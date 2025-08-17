Пресс-служба федерального правительства Германии подтвердила, что канцлер Фридрих Мерц в понедельник отправится в Вашингтон. Там он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и рядом европейских глав государств и правительств.

Представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус сообщил, что цель поездки — политические переговоры, включая обмен информацией с президентом США Дональдом Трампом после его встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске.

«Канцлер Мерц обсудит с главами государств и правительств статус мирных усилий и подчеркнет заинтересованность Германии в скорейшем достижении мирного соглашения в Украине», — отметил Корнелиус.

Фридрих Мерц в комментарии немецким СМИ подчеркнул, что Зеленский обратился к нему за советом.

«Президент попросил совета. Он также увидел, что моя встреча с Дональдом Трампом прошла совсем иначе, чем его. Мы уже подробно обсудили это», — сказал канцлер.