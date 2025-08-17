ВОЙНА В УКРАИНЕ
Какие условия выдвинул Путин?
Владимир Путин на саммите в Аляске озвучил Дональду Трампу свои условия прекращения войны в Украине, включая территориальные уступки, признание Крыма и отказ Киева от НАТО
Президент РФ Владимир Путин / AP
17 августа 2025 г.

Агентство Reuters со ссылкой на осведомленных источников опубликовало предполагаемые условия, которые президент России Владимир Путин выдвинул на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Аляске. 

По данным агентства, Москва готова отказаться от части оккупированных территорий Украины, но требует, чтобы Киев уступил некоторые восточные земли, которые Россия не смогла захватить. Эти предложения обсуждались на саммите двух лидеров. 

Два собеседника Reuters, пожелавшие сохранить анонимность, отметили, что их информация основана на обсуждениях между США, европейскими странами и Украиной.  

Согласно этим сведениям, Кремль настаивает на полном выводе украинских войск из Донецкой и Луганской областей. В обмен Россия обещает «заморозить» линию фронта в Херсонской и Запорожской областях. Москва также готова вернуть ограниченные территории в Сумской и Харьковской областях. 

Кроме того, Путин добивается официального признания российской юрисдикции над Крымом. Неясно, касается ли это признания со стороны США, всех западных государств или самой Украины. 

Среди других условий — частичная отмена санкций против России, отказ Украины от вступления в НАТО и предоставление ей неких «гарантий безопасности». Однако источники отмечают, что содержание этих гарантий пока остается неопределенным. 

Также Россия требует официального статуса русского языка в отдельных регионах Украины или на всей ее территории, а Русской православной церкви — права на беспрепятственную деятельность. 

После переговоров в Аляске Дональд Трамп заявил, что достиг с Путиным договоренности по обмену территориями и «Зеленский должен это принять». Он также допустил возможность новых переговоров с российским лидером и выразил готовность принять участие во встрече Путина и Зеленского, если она состоится. 

