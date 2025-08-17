Агентство Reuters со ссылкой на осведомленных источников опубликовало предполагаемые условия, которые президент России Владимир Путин выдвинул на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Аляске.

По данным агентства, Москва готова отказаться от части оккупированных территорий Украины, но требует, чтобы Киев уступил некоторые восточные земли, которые Россия не смогла захватить. Эти предложения обсуждались на саммите двух лидеров.

Два собеседника Reuters, пожелавшие сохранить анонимность, отметили, что их информация основана на обсуждениях между США, европейскими странами и Украиной.

Согласно этим сведениям, Кремль настаивает на полном выводе украинских войск из Донецкой и Луганской областей. В обмен Россия обещает «заморозить» линию фронта в Херсонской и Запорожской областях. Москва также готова вернуть ограниченные территории в Сумской и Харьковской областях.

Кроме того, Путин добивается официального признания российской юрисдикции над Крымом. Неясно, касается ли это признания со стороны США, всех западных государств или самой Украины.