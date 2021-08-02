Олимпийского чемпиона Мете Газоза, завоевавшего первую золотую медаль для Турции на Летних Играх-2020 в Токио, торжественно встретили в Стамбуле, пишет Anadolu. Несмотря на раннее утро, сотни человек собрались в аэропорту, чтобы поприветствовать молодого лучника, принесшего стране долгожданную награду.

«Для меня ценнее этой золотой медали на шее то, что я стал примером для моих младших братьев (юных турецких спортсменов – прим.). Я очень счастлив», – сказал Газоз журналистам по прилету.

Ради победы на Играх в Токио турецкий спортсмен усердно тренировался в течение пяти лет: по его словам, он запускал стрелу «сотни тысяч, а, может, и миллионы раз». Каждую ночь он представлял, как делает решающий выстрел на ОИ-2020. «Когда я вышел в финал, я просто повторил то, что уже было в моей голове», – рассказал 22-летний чемпион.

Газоз завоевал золото Олимпиады 31 июля, победив в итоговом состязании итальянца Мауро Несполи (6-4). На пути к финалу в одиночном разряде среди мужчин-лучников турок превзошел в квалификации спортсменов из Люксембурга, Австралии, США и Японии.

С победой чемпиона поздравили президент Реджеп Тайип Эрдоган и министр по делам молодежи и спорта Турции Мехмет Мухаррем Касапоглу.

Газоз родился 8 июня 1999 года. Стрельбой из лука он начал заниматься в 2010 году. С детства Мете упорно работал над собой: до восьми лет мальчик ходил на плавание – чтобы натренировать плечи; каждую неделю играл в баскетбол – чтобы улучшить координацию; посещал художественную школу на протяжении года – чтобы развить концентрацию и наблюдательность; два года брал уроки по фортепиано – в итоге у него улучшилась моторика. Первой Олимпиадой для Газоза стали Игры в Рио-де-Жанейро в 2016 году, тогда ему было всего 17 лет.

По состоянию на 2 августа в копилке олимпийской сборной Турции три медали – одна золотая и две бронзовые.