Две золотые медали в прыжках в высоту впервые в истории Олимпиады завоевали два спортсмена одновременно.

Атлеты из Катара Мутаз Баршим и Италии Джанмарко Тамбери показали один и тот же результат с одинаковым количеством попыток – 2,37 м. Им предложили перепрыжку, на что Баршим сказал, что хотел бы разделить золото с Тамбери. Рефери возражать не стали: «Если вы договоритесь, то вперед». Бурная реакция Джанмарко дала понять, что он совсем не против: итальянец бросился с объятиями к катарцу и расцеловал его.

В итоге судьи присудили им две золотые медали, серебро не досталось никому. Бронзу завоевал белорус Максим Недосеков, который также прыгнул на высоту 2,37 м, но при этом использовал большее количество попыток.

Мутазу Баршиму 30 лет, он двукратный чемпион мира (2017, 2019) и победитель Азиатских игр (2014). Также на счету катарского спортсмена серебро (2016) и бронза Олимпиады-2012.

29-летний Джанмарко Тамбери раньше профессионально занимался баскетболом. Он чемпион мира (2016) и Европы (2019) по прыжкам в помещении. Перед Играми в Рио-де-Жанейро итальянец получил серьезную травму и вынужден был сняться с соревнований. Гипс с ноги Тамбери выкидывать не стал – чтобы спустя пять лет привезти его в Токио в качестве талисмана.

«Это сон, и я не хочу просыпаться. Я ждал пять лет! Пять лет травм и неудач! Невероятно! Я столько мечтал об этом», – признался спортсмен.

В тот же день сенсационную победу на дистанции 100 м одержал соотечественник Тамбери Марсель Джейкобс. Второе место занял американец Фред Керли. Замкнул тройку канадец Андре де Грасс.