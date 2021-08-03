Объем годового турецкого экспорта достиг рекордного показателя в $201,5 млрд, заявил министр торговли Турции Мехмет Муш, передает агентство «Анадолу».

В январе-июле 2021 года экспорт вырос до $121,4 млрд – это на 35% выше показателей 2020 года и на 16,4% больше показателей 2019 года.

В одном только июле экспорт товаров вырос в годовом исчислении на 10% – до $16,4 млрд. Это также рекордный показатель экспорта за июль в истории республики, сказал Муш.

Объем внешнеторгового оборота ТР в отчетном периоде вырос до $268,2 млрд, а дефицит внешней торговли сократился на 5% – до $25,5 млрд.

Лидирующие позиции в экспортной корзине Турции сохраняет автомобильная промышленность, свидетельствуютданные Союза экспортеров Турции. Экспорт автопромышленной продукции из Турции в июле текущего года составил $1,99 млрд. Далее следуют химическая промышленность – $1,91 млрд и стальная промышленность – $1,74 млрд.