ТУРЦИЯ
1 МИН ЧТЕНИЯ
Турецкий экспорт достиг рекордных показателей
Впервые за годы существования Турецкой Республики годовой объем экспорта превысил $200 млрд
Турецкий экспорт достиг рекордных показателей
Турецкий экспорт достиг рекордных показателей / Others
3 августа 2021 г.

Объем годового турецкого экспорта достиг рекордного показателя в $201,5 млрд, заявил министр торговли Турции Мехмет Муш, передает агентство «Анадолу».

В январе-июле 2021 года экспорт вырос до $121,4 млрд – это на 35% выше показателей 2020 года и на 16,4% больше показателей 2019 года.

В одном только июле экспорт товаров вырос в годовом исчислении на 10% – до $16,4 млрд. Это также рекордный показатель экспорта за июль в истории республики, сказал Муш.

Объем внешнеторгового оборота ТР в отчетном периоде вырос до $268,2 млрд, а дефицит внешней торговли сократился на 5% – до $25,5 млрд.

Лидирующие позиции в экспортной корзине Турции сохраняет автомобильная промышленность, свидетельствуютданные Союза экспортеров Турции. Экспорт автопромышленной продукции из Турции в июле текущего года составил $1,99 млрд. Далее следуют химическая промышленность – $1,91 млрд и стальная промышленность – $1,74 млрд.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us