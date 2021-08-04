Российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-500 существенно превосходит свои аналоги из КНР, считает китайское издание The Paper.

В Китае разработали несколько новых ЗРК, таких как HQ-9B, HQ-22 и HQ-19. Эти комплексы созданы с учетом последних достижений Пекина в области противовоздушной и противоракетной обороны, говорится в статье.

«Но все они даже рядом не стоят с зенитной ракетной системой С-500, интегрирующей средства воздушной и космической обороны», – указывает автор материала Линь Сэнь.

По мнению автора статьи, властям КНР следует серьезно задуматься о приобретении системы в случае выпуска экспортной версии.

Разработка зенитной ракетной системы С-500 ведется российским концерном «Алмаз-Антей» уже около 10 лет. В 2013 году планировалось начать поставки ЗРС в российскую армию в 2017-2018 годах, однако затем сроки были отодвинуты на 2020 год. В 2019 году заместитель министра обороны Алексей Криворучко сообщил, что заключение государственного контракта на закупку С-500 запланировано на 2021 год с поставкой в 2025 году. Наконец, в конце 2020 года было объявлено о том, что завершение создания системы запланировано на 2021 год. В мае президент РФ Владимир Путин заявилоб успешном завершении испытаний С-500.