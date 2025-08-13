Последний год прошел в России под эгидой избавления от иностранных сервисов. YouTube, Facebook и Instagram работают только с VPN. Теперь очередь дошла до WhatsApp и Telegram. 10 августа пользователи по всей стране начали жаловаться на сбои: собеседника не слышно или слышны лишь обрывки слов.
Эти проблемы совпали с обсуждением возможной блокировки сервисов. В июле замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин призвал WhatsApp готовиться к уходу с российского рынка. Теперь, по данным СМИ, решение о запрете звонков уже одобрено на высшем уровне. Официальная причина — «борьба с террористами».
В Роскомнадзоре подтвердили, что принимают меры для ограничения голосовых звонков в иностранных платформах для «противодействия преступникам»: «Принимаются меры по частичному ограничению звонков в данных иностранных мессенджерах. Никаких иных ограничений их функционала не вводится».
В качестве альтернативы россиянам предлагают отечественный мессенджер Max, разработанный холдингом VK (бывший Mail.ru Group). С июля 2025 года его развитием занимается дочерняя компания «Коммуникационная платформа».
На Max запрет на звонки распространяться не будет. Но и тут не все просто: зарегистрироваться в российском мессенджере можно только по российской или белорусской SIM-карте, поэтому вызовы за границу останутся недоступными.
Отметим, WhatsApp по-прежнему занимает первое место по популярности среди россиян. По данным Mediascope, в апреле 2025 года его использовали 97,4 млн человек старше 12 лет — почти 80% населения.
О будущем российского интернета, возможности обхода запретов и вероятных кандидатах на блокировку TRT на русском поговорил с экспертом по коммуникациям и связям с общественностью PRoud.365 Виталием Лавриновичем.
— Насколько реально полностью заблокировать звонки в мессенджерах, учитывая VPN и обходные сервисы?
— Полная блокировка звонков возможна только для обычных пользователей без технических навыков. VPN и обходные сервисы позволяют продолжать связь, но они снижают качество и стабильность соединения. Для большинства пользователей доступ к звонкам будет ограничен, особенно на мобильных устройствах.
— Возможна ли блокировка и текстовой переписки в будущем?
— Да, это возможно. Но такая блокировка требует более сложной технической реализации, поскольку трафик сообщений легче скрыть и шифровать. Пока речь идет только о голосовых вызовах, однако регулятор может расширять ограничения в будущем.
— Как может измениться коммуникация внутри страны и за ее пределами при ограничении звонков?
— Вероятнее всего, это приведет к переходу пользователей на альтернативные сервисы с местными SIM-картами и к увеличению текстовой коммуникации, например, через электронную почту, TenChat, VK и другие.
Международные звонки и связь с зарубежными контактами станут менее удобными в связи с менее стабильной связью, с потенциальным риском утечки информации при использовании VPN, что может повлиять на бизнес и частные коммуникации.
— Может ли Max реально конкурировать с WhatsApp и Telegram и что для этого нужно?
— Может. Для этого сервис должен обеспечить стабильную связь, высокий уровень шифрования, простоту использования и прозрачные условия обработки данных.
— Как запрет повлияет на безопасность и приватность пользователей?
— Если привычные мессенджеры будут заблокированы, пользователи могут перейти на сервисы с более слабым шифрованием. В результате их личные данные и переписка станут менее защищенными и легче доступны третьим лицам.
Ключевой момент заключается в том, что при грамотной работе разработчиков над защитой от третьих лиц и правильном взаимодействии с аудиторией Max может обеспечить высокий уровень приватности. Такая стратегия открывает потенциал не только на российском, но и на международном рынке, где пользователи заинтересованы в продуктах с юридической безопасностью и анонимностью.
— Станет ли этот шаг очередным этапом в реализации «Суверенного Рунета»? В чем могут быть плюсы и минусы?
— Да, это логичное продолжение политики «Суверенного Рунета». Плюсами являются локальный контроль над трафиком и повышение устойчивости внутренних сервисов. Минусы — снижение международной коммуникации, возможная деградация качества услуг и рост затрат на обходные решения.
— Какие еще сервисы могут попасть под блокировку в ближайшие годы?
— Под ограничения могут попасть любые иностранные сервисы, которые не соответствуют локальным требованиям обработки данных, включая голосовые и видеозвонки, мессенджеры и платформы для совместной работы.
Конкретные решения будут зависеть от регуляторной практики и соответствия сервисов российскому законодательству.
— Как пользователи могут законно или безопасно обойти блокировки и какие при этом могут быть риски?
— Законные способы ограничены. Технические обходы через VPN и корпоративные сети возможны, но они не всегда стабильны и могут нарушать местное законодательство. Основной риск — потеря конфиденциальности, снижение надежности соединения и потенциальная ответственность за использование обходных решений.