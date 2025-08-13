Последний год прошел в России под эгидой избавления от иностранных сервисов. YouTube, Facebook и Instagram работают только с VPN. Теперь очередь дошла до WhatsApp и Telegram. 10 августа пользователи по всей стране начали жаловаться на сбои: собеседника не слышно или слышны лишь обрывки слов.

Эти проблемы совпали с обсуждением возможной блокировки сервисов. В июле замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин призвал WhatsApp готовиться к уходу с российского рынка. Теперь, по данным СМИ, решение о запрете звонков уже одобрено на высшем уровне. Официальная причина — «борьба с террористами».

В Роскомнадзоре подтвердили, что принимают меры для ограничения голосовых звонков в иностранных платформах для «противодействия преступникам»: «Принимаются меры по частичному ограничению звонков в данных иностранных мессенджерах. Никаких иных ограничений их функционала не вводится».

В качестве альтернативы россиянам предлагают отечественный мессенджер Max, разработанный холдингом VK (бывший Mail.ru Group). С июля 2025 года его развитием занимается дочерняя компания «Коммуникационная платформа».

На Max запрет на звонки распространяться не будет. Но и тут не все просто: зарегистрироваться в российском мессенджере можно только по российской или белорусской SIM-карте, поэтому вызовы за границу останутся недоступными.

Отметим, WhatsApp по-прежнему занимает первое место по популярности среди россиян. По данным Mediascope, в апреле 2025 года его использовали 97,4 млн человек старше 12 лет — почти 80% населения.

О будущем российского интернета, возможности обхода запретов и вероятных кандидатах на блокировку TRT на русском поговорил с экспертом по коммуникациям и связям с общественностью PRoud.365 Виталием Лавриновичем.

— Насколько реально полностью заблокировать звонки в мессенджерах, учитывая VPN и обходные сервисы?

— Полная блокировка звонков возможна только для обычных пользователей без технических навыков. VPN и обходные сервисы позволяют продолжать связь, но они снижают качество и стабильность соединения. Для большинства пользователей доступ к звонкам будет ограничен, особенно на мобильных устройствах.

— Возможна ли блокировка и текстовой переписки в будущем?

— Да, это возможно. Но такая блокировка требует более сложной технической реализации, поскольку трафик сообщений легче скрыть и шифровать. Пока речь идет только о голосовых вызовах, однако регулятор может расширять ограничения в будущем.

— Как может измениться коммуникация внутри страны и за ее пределами при ограничении звонков?

— Вероятнее всего, это приведет к переходу пользователей на альтернативные сервисы с местными SIM-картами и к увеличению текстовой коммуникации, например, через электронную почту, TenChat, VK и другие.