Мечеть Дуиси, расположенная в одноименном селе близ города Ахмета в Панкисском ущелье Кахетинского края Грузии, впервые с 1901 года была отреставрирована благодаря усилиям ​​Турецкого агентства сотрудничества и координации (TİKA), сообщает İHA. Теперь она открыта для богослужений.

На церемонии открытия мечети присутствовали губернатор Кахетии Иракли Шиошвили, посол Турции в Грузии Фатма Джерен Язган и ее советник Ахмет Эрдем, координатор TİKA в Тбилиси Неджла Демирдаг и местные жители.

Первая молитва в Дуиси была совершена под руководством муфтия Управления мусульман Грузии Этибара Эминова. Прихожане вознесли мольбы за благополучие турецкого народа и скорейшее завершение лесных пожаров, которые до сих пор бушуют в соседней братской стране.

«Мы хотим, чтобы все мусульмане разного этнического происхождения, проживающие в Грузии, могли свободно и комфортно молиться вместе, в единстве и солидарности. <...> Мечеть Дуиси была построена в 1901 году и до сегодняшнего дня не подвергалась никакому ремонту. Мы получили запрос от муфтия Управления мусульман Грузии и выполнили реконструкцию интерьера, а также благоустроили территорию комплекса, в который входят 120-летняя мечеть и два здания общего пользования. Благодаря нашему проекту жители деревни смогут отмечать религиозные праздники и проводить другие мероприятия», – сказала на церемонии открытия Неджла Демирдаг.

По ее слова, все жители села «были очень счастливы», увидев конечный результат, и выразили благодарность турецкой стороне за ее усилия.

Посол Язган в свою очередь отметил, что отношения между Турцией и Грузией развиваются сегодня не только в религиозной, но и в других сферах.

Губернатор Шиошвили поздравил местных жителей с восстановлением мечети и поблагодарил Турцию за подарок для Дуиси. Он также передал Анкаре глубочайшие соболезнования в связи с жертвами и ущербом, нанесенным лесными пожарами.

Более 90% населения Дуиси составляют чеченцы-кистинцы.

В июле стало известно, что TİKA восстановит расположенные в бакинском поселке Мярдякан крепость и мечеть Туба Шах.