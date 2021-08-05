Реальное число заразившихся коронавирусом в России превышает 62 млн человек, пишет издание Meduza. Из них именно не менее двух третей (40 млн) почувствовали симптомы той или иной силы.

В своем исследовании журналисты Meduza использовали данные сероопроса (исследования наличия антител в репрезентативной выборке), проведенного группой Антона Барчука в Европейском университете в Санкт-Петербурге; расчеты, основанные на современных оценках летальности вируса и значении избыточной смертности в России, и официальные данные о числе госпитализированных.

Используя данные об общей смертности от Росстата и знания о средней летальности коронавируса в мире, издание установило число инфицированных сначала в Петербурге, а потом во всей стране.

Журналисты выяснили, что в официальную статистику попадает только незначительная часть инфицированных – в реальности их как минимум в пять раз больше.

Так, только в Санкт-Петербурге к апрелю 2021 года не менее 45% жителей перенесли COVID-19 – в издании уверяют, что это «очень точное» значение. По подсчетам журналистов, примерно ⅔ инфицированных должны были болеть с заметными симптомами (иногда очень легкими), однако в официальную статистику попали только 7% жителей.

Экстраполяция для всей страны дала не менее 60 млн инфицированных и от 40 млн заболевших.

Анализ статистики госпитализаций подтвердил версию о массовом недоучете заболевших. За время пандемии в России госпитализировали суммарно 3,62 млн человек – почти ⅔ от всех заболевших, попавших в официальную статистику. «Такой доли заболевших в мире нет нигде – и говорит это лишь об огромном недоучете инфекций», – отмечает Meduza.

Из этого следует, что не только публичная, но и правительственная статистика по COVID-19 далека от правды.

В итоговом отчете за 2020 год Минздрав указывал, что именно коронавирусный регистр, где есть записи не только о заболевших COVID-19, но и о больных пневмонией, вакцинированных, а также о других неназванных «категориях» граждан, «служил основанием для принятия управленческих решений»: в него «оперативно вносилась информация о случаях заболеваний, лечении и исходах пациентов».

По мнению журналистов, качество данных в регистре вызывает не меньшие сомнения, чем публично доступная статистика. То есть высшие федеральные чиновники сами не располагают реальными данными и так же не имеют представления о реальном положении дел, как и общество.

В июле Meduza, «Медиазона» и «Холод» опубликовали совместное расследование числа заразившихся коронавирусом. В публикации было сказано, что в федеральном регистре по коронавирусу в июле 2021 года уже содержалось 29 млн записей при официальной статистике в 6 млн. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал материал «компиляцией непонятно чего», не отражающей реальность.