В священном для мусульман городе Мекка состоялся суннитско-шиитский форум. Мероприятие организовала Всемирная исламская лига (ВИЛ), имеющая статус министерства Саудовской Аравии по делам ислама в мире, сообщает IslamNews.

Выступая на открытии конференции, генеральный секретарь ВИЛ Мохаммед бен Абд аль-Карим аль-Иса озвучил концепцию единства мусульман, которая де-факто является официальной позицией Эр-Рияда по шиитскому вопросу. Аль-Иса также декларировал единство ислама при различии в мазхабах.

«Мы заявляем и не перестанем впредь повторять, что между суннитами и шиитами нет ничего, кроме братского взаимопонимания, образцового сосуществования, взаимопомощи и дополнения друг друга в искренней любви», – сказал он.

Генсек ВИЛ добавил, что исторически и богословски речь идет «об абсорбции мазхабами религиозно-правовых особенностей в рамках одной религии».

Аль-Иса также решительно осудил сектантское мышление, которое до сих пор присуще религиозным консерваторам с обеих сторон и вносит распри в мусульманское сообщество.

«Религиозные инстанции суннитов и шиитов предостерегают от сектантства, раскрывая природу его опасности – прежде всего для самих же обладателей сектантских воззрений. Нашей общей обязанностью является совет и наставление наилучшим образом, которые являются путем ислама», – указал глава ВИЛ.

По его словам, сектантство наносит вред как религиозным ценностям, так и государству. «Важно предостеречь других (последователей) от сектантства, внутренней группы разрушителей ценностей религии и отечества, презревших слово правды, преграждающих путь, особенно тех, кто соскользнул с него в лабиринт такфира, столкновения и противостояния», – сказал аль-Иса.

Озвученные тезисы были поддержаны шиитскими богословами Ирака, также принимавшими участие в конференции, и получили отражение в итоговой декларации форума.

В богословском пространстве Саудовской Аравии на протяжении многих лет доминировали жесткие позиции в отношении шиизма и шиитов. Государственной религией королевства является суннитское направление ислама в его ваххабитской трактовке, в соответствии с которым шииты не являются истинными мусульманами. При этом шииты составляют значительную часть населения Саудовской Аравии.