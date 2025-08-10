ПОЛИТИКА
Когда будет опубликован текст азербайджано-армянского мирного соглашения?
Глава МИД Армении отметил, что содержание документа совсем скоро станет известно общественности
Ильхам Алиев, Дональд Трамп и Никол Пашинян / AP
10 августа 2025 г.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян прокомментировал процесс подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, отметив, что содержание документа в целом будет известно общественности 11 августа.

«Как мы и договорились с азербайджанской стороной, 11 августа будет опубликован текст парафированного соглашения. По здравой логике, с этого момента все спекуляции должны прекратиться», — подчеркнул Мирзоян.

Он также охарактеризовал состоявшееся в Белом доме событие как историческое, прежде всего в контексте парафирования Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений. По его словам, это стало ключевым этапом в процессе нормализации отношений между двумя странами.

«Парафирование и последовавшие устные публичные заявления свидетельствуют о том, что мир, в смысле отсутствия эскалации на границе, уже установлен, и, по сути, начинается этап институционализации мира», — отметил министр.

Кроме того, Мирзоян отметил важность снятия блокады и возобновления работы инфраструктуры, подчеркнув, что завершился лишь принципиальный этап переговоров об общих принципах работы инфраструктуры.

«Предстоит огромная работа по уточнению и согласованию более конкретных условий и технических решений», — добавил он.

Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу 8 августа подписали в Вашингтоне совместную трехстороннюю декларацию о мире в присутствии президента США Дональда Трампа.

На церемонии подписания Алиев отметил, что достигнутый мир не только откроет широкие возможности для Южного Кавказа, но и создаст новые транспортные связи, перспективы инвестиций, процветания и стабильности для многих стран.

Пашинян же подчеркнул, что подписание соглашения проложит путь к завершению многолетнего конфликта и откроет новую эпоху, основанную на уважении суверенитета и территориальной целостности обеих стран.

