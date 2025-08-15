Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 15 августа заявил, что в стране больше не существует семейно-клановой системы управления. Выступая на пленарном заседании августовской конференции, он подчеркнул, что ключевые принципы назначения на государственные должности теперь — это знания и профессионализм, а не родственные связи.

По его словам, Казахстан вступил в новый этап развития без непотизма. Политическая система полностью обновлена, определен новый экономический курс, а общество переживает глубокую трансформацию.

«Мы строим справедливый, чистый и сильный Казахстан, опираясь на принципы меритократии. Растет поколение, которое ценит свободу, уважает закон и порядок», — отметил президент.

Токаев подчеркнул, что реформы нельзя ограничивать только заявлениями — их необходимо закреплять в сознании общества. В этом, по его мнению, особая роль принадлежит педагогам, ведь именно в школах формируется ответственное гражданское поколение.