Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 15 августа заявил, что в стране больше не существует семейно-клановой системы управления. Выступая на пленарном заседании августовской конференции, он подчеркнул, что ключевые принципы назначения на государственные должности теперь — это знания и профессионализм, а не родственные связи.
По его словам, Казахстан вступил в новый этап развития без непотизма. Политическая система полностью обновлена, определен новый экономический курс, а общество переживает глубокую трансформацию.
«Мы строим справедливый, чистый и сильный Казахстан, опираясь на принципы меритократии. Растет поколение, которое ценит свободу, уважает закон и порядок», — отметил президент.
Токаев подчеркнул, что реформы нельзя ограничивать только заявлениями — их необходимо закреплять в сознании общества. В этом, по его мнению, особая роль принадлежит педагогам, ведь именно в школах формируется ответственное гражданское поколение.
Президент привел слова казахского просветителя Ахмета Байтурсынова: «Душа школы — это учитель». Он напомнил, что с 2019 года бюджет образования вырос втрое, построено более 1200 школ, а в рамках проекта «Келешек мектептери» («Школы будущего») возводятся еще сотни учебных заведений.
Введен Закон «О статусе педагога», учреждено почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы», которое уже получили 74 учителя. Зарплаты педагогов за четыре года увеличились вдвое, надбавки сейчас получают более полумиллиона специалистов. Запущен проект «1000 лидеров изменений в образовании», благодаря которому сотни учителей стали директорами школ.
Токаев также отметил, что освобождение педагогов от несвойственных обязанностей позволит им сосредоточиться на обучении детей. Он подчеркнул, что успех страны в эпоху глобализации зависит от качества образования и способности воспитать новое интеллектуальное поколение, которое выведет Казахстан в мировые лидеры.