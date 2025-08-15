ПОЛИТИКА
Израильские болельщики снова устроили провокацию в Европе
В Польше потребовали реакции UEFA на антипольский баннер фанатов скандально известного израильского клуба «Маккаби»
Фанаты израильского «Маккаби» в Польше / Screenshot
15 августа 2025 г.

Во время матча Лиги конференций УЕФА между израильским «Маккаби Хайфа» и польским «Раков Ченстохова» израильские болельщики вывесили на трибунах баннер с надписью «Убийцы с 1939 года», вызвавший возмущение польских властей и общественности.

Скандальный инцидент, расцененный как антипольская провокация и искажение истории, спровоцировал резкую реакцию официальных лиц Польши, включая президента и Министерство иностранных дел.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский и президент Кароль Навроцкий осудили действия израильтян. Сикорский сообщил, что директор Департамента Африки и Ближнего Востока МИД Польши провел беседу с послом Израиля Яаковом Финкельштейном, выразив «глубочайшее возмущение» содержанием баннера, но поблагодарив посольство Израиля за его оперативное осуждение.

Польский посол в Израиле также обсудит инцидент с израильским МИД. Навроцкий назвал баннер оскорблением памяти жертв Второй мировой войны, включая 3 миллиона польских евреев, подчеркнув, что это «глупость, не поддающаяся оправданию».

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш и глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша присоединились к призывам наказать израильский клуб и его болельщиков. Кулеша охарактеризовал баннер как «провокацию» и «фальсификацию истории». МИД Польши заявил, что подобные проявления насилия и ненависти недопустимы ни на стадионах, ни за их пределами, и призвал UEFA принять меры в связи с инцидентом.

Член Европейского парламента от польской правой партии Национальное движение Томаш Бучек заявил о необходимости «отстранить Израиль от спортивных соревнований за их действия в Палестине», призвав не искажать «историческую правду». «Польша пострадала больше всех во Второй мировой войне. Поляки спасали евреев, часто ценой собственной жизни. В этом вопросе мы, поляки, должны говорить единым голосом, невзирая на разногласия», — добавил он.

Реакция UEFA на инцидент пока не последовала.

Это не первая провокация израильских болельщиков в Европе. 7 ноября 2024 года фанаты «Маккаби Тель-Авив» устроили массовые беспорядки в Амстердаме во время матча Лиги Европы против «Аякса», напав на местных зрителей, выкрикивая расистские антипалестинские оскорбления и срывая палестинские флаги со зданий. Нидерландская газета de Volkskrant опровергла утверждения израильской стороны о «спланированном погроме».

Крупные СМИ, включая CNN, BBC и The New York Times, использовали материал местной фотожурналистки Аннет де Грааф, запечатлевшей избиения нидерландцев толпой фанатов «Маккаби», как материалы с подписями об «антисемитском погроме». Часть изданий, такие как Tagesschau, позже принесли официальные извинения, другие просто удалили контент.

В ноябре мэр Амстердама Фемке Халсема пожалела об использовании термина «погром», отметив, что он стал инструментом израильской пропаганды для дискредитации мусульман и пропалестинских протестов, а в июле совместный доклад разведки Нидерландов также указал на действия Израиля, включая распространение документа Министерства диаспоры после инцидента, как угрозу национальной безопасности страны.

