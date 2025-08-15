Во время матча Лиги конференций УЕФА между израильским «Маккаби Хайфа» и польским «Раков Ченстохова» израильские болельщики вывесили на трибунах баннер с надписью «Убийцы с 1939 года», вызвавший возмущение польских властей и общественности.

Скандальный инцидент, расцененный как антипольская провокация и искажение истории, спровоцировал резкую реакцию официальных лиц Польши, включая президента и Министерство иностранных дел.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский и президент Кароль Навроцкий осудили действия израильтян. Сикорский сообщил, что директор Департамента Африки и Ближнего Востока МИД Польши провел беседу с послом Израиля Яаковом Финкельштейном, выразив «глубочайшее возмущение» содержанием баннера, но поблагодарив посольство Израиля за его оперативное осуждение.

Польский посол в Израиле также обсудит инцидент с израильским МИД. Навроцкий назвал баннер оскорблением памяти жертв Второй мировой войны, включая 3 миллиона польских евреев, подчеркнув, что это «глупость, не поддающаяся оправданию».

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш и глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша присоединились к призывам наказать израильский клуб и его болельщиков. Кулеша охарактеризовал баннер как «провокацию» и «фальсификацию истории». МИД Польши заявил, что подобные проявления насилия и ненависти недопустимы ни на стадионах, ни за их пределами, и призвал UEFA принять меры в связи с инцидентом.