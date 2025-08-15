Противоречивые реакции

«Мирное соглашение, подписанное между Арменией и Азербайджаном, открывает перед нашей страной большие возможности для укрепления экономики, развития образования и укрепления безопасности. Ваше поколение станет величайшим строителем и хранителем прочного мира. Верю, что вместе мы построим безопасную, справедливую и процветающую Армению, где вы сможете осуществить свои мечты без ограничений, неопределенности и страха», — заявил спикер парламента Ален Симонян.

В правящей партии «Гражданский договор» уверены, что парафированное соглашение между Баку и Ереваном подарит молодому поколению армян не только мирную жизнь, но и большие экономические возможности.

Симонян при этом раскритиковал противников мирного соглашения. По его словам, «зависть и деньги затуманили их глаза», поэтому они не способны прочесть текст договора и понять его выгоду для Армении. «Никол снова оказался прав, а они — ошибались», — резюмировал спикер парламента.

Власти страны и оппозиция спорят о значении парафирования мирного соглашения с Баку. Сторонники премьер-министра Никола Пашиняна называют 8 августа триумфом армянской дипломатии. Тем временем в оппозиции обрушились с резкой критикой на премьер-министра, посчитав соглашение с Вашингтоном крупнейшим «дипломатическим провалом Еревана», «актом о капитуляции» и «угрозой существования».

Секретарь фракции «Армения» Арцвик Минасян считает, что подписанный документ «ничего не дает Армении», в соглашении «отсутствует какой-либо конкретный план признания границ Армении, а также какие-либо гарантии их соблюдения со стороны США».

Противники Пашиняна считают, что положения, связанные с признанием территориальной целостности и невмешательством во внутренние дела, являются исключительно «формальными» и не имеют никаких международных гарантий соблюдения.

Тем временем лидер партии «Просвещенной Армении» Эдмон Марукян считает, что хотя стороны и признали территориальную целостность друг друга на основе Алматинской декларации, в соглашении не содержится конкретной карты, на основе которой Азербайджан признал бы территориальную целостность Армении.

Первый президент Армении хранит молчание

В Ереване и сторонники, и противники соглашения ждут оценки итогов переговоров в США от первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, однако он пока воздерживается от комментариев. По его словам, власти «считают достигнутое в Вашингтоне соглашение одним из своих крупнейших успехов, а парламентская оппозиция не только не видит в соглашении ничего позитивного, но, напротив, предрекает разрушительные последствия его реализации». Сам политик убежден, что комментировать договоренности можно только после ее реализации. При этом экс-глава государства подчеркнул, что его озадачили «почти полное молчание» России и «различные» оценки официальных лиц Ирана.

Комментируя переговоры в Вашингтоне, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва заинтересована в формировании на Южном Кавказе зоны стабильности и процветания. По ее словам, одно из важнейших условий — всеобъемлющая нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией, основанная на учете интересов народов обеих стран.

Российский дипломат утверждает, что РФ поддерживает все усилия, «способствующие достижению данной ключевой для региональной безопасности цели». По ее словам, встреча лидеров южнокавказских республик в Вашингтоне при посредничестве американской стороны заслуживает положительной оценки».

Тем временем в Тегеране отреагировали достаточно резко. Старший советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти заявил, что Тегеран помешает созданию транспортного коридора США на Кавказе, причем вне зависимости от того, присоединится ли к этому проекту Москва. Он пригрозил, что этот коридор «превратится не в путь, принадлежащий Дональду Трампу, а в кладбище для его наемников».

Президент Ирана Масуд Пезешкиан дал более сдержанную оценку. Он заявил, что иранские СМИ «раздувают ситуацию» с проектом Зангезурского коридора. «Все не так, как преувеличивают в новостях. Требования Исламской Республики, связанные с этим маршрутом, были учтены», — сказал Пезешкиан журналистам.