Противоречивые реакции
«Мирное соглашение, подписанное между Арменией и Азербайджаном, открывает перед нашей страной большие возможности для укрепления экономики, развития образования и укрепления безопасности. Ваше поколение станет величайшим строителем и хранителем прочного мира. Верю, что вместе мы построим безопасную, справедливую и процветающую Армению, где вы сможете осуществить свои мечты без ограничений, неопределенности и страха», — заявил спикер парламента Ален Симонян.
В правящей партии «Гражданский договор» уверены, что парафированное соглашение между Баку и Ереваном подарит молодому поколению армян не только мирную жизнь, но и большие экономические возможности.
Симонян при этом раскритиковал противников мирного соглашения. По его словам, «зависть и деньги затуманили их глаза», поэтому они не способны прочесть текст договора и понять его выгоду для Армении. «Никол снова оказался прав, а они — ошибались», — резюмировал спикер парламента.
Власти страны и оппозиция спорят о значении парафирования мирного соглашения с Баку. Сторонники премьер-министра Никола Пашиняна называют 8 августа триумфом армянской дипломатии. Тем временем в оппозиции обрушились с резкой критикой на премьер-министра, посчитав соглашение с Вашингтоном крупнейшим «дипломатическим провалом Еревана», «актом о капитуляции» и «угрозой существования».
Секретарь фракции «Армения» Арцвик Минасян считает, что подписанный документ «ничего не дает Армении», в соглашении «отсутствует какой-либо конкретный план признания границ Армении, а также какие-либо гарантии их соблюдения со стороны США».
Противники Пашиняна считают, что положения, связанные с признанием территориальной целостности и невмешательством во внутренние дела, являются исключительно «формальными» и не имеют никаких международных гарантий соблюдения.
Тем временем лидер партии «Просвещенной Армении» Эдмон Марукян считает, что хотя стороны и признали территориальную целостность друг друга на основе Алматинской декларации, в соглашении не содержится конкретной карты, на основе которой Азербайджан признал бы территориальную целостность Армении.
Первый президент Армении хранит молчание
В Ереване и сторонники, и противники соглашения ждут оценки итогов переговоров в США от первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, однако он пока воздерживается от комментариев. По его словам, власти «считают достигнутое в Вашингтоне соглашение одним из своих крупнейших успехов, а парламентская оппозиция не только не видит в соглашении ничего позитивного, но, напротив, предрекает разрушительные последствия его реализации». Сам политик убежден, что комментировать договоренности можно только после ее реализации. При этом экс-глава государства подчеркнул, что его озадачили «почти полное молчание» России и «различные» оценки официальных лиц Ирана.
Комментируя переговоры в Вашингтоне, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва заинтересована в формировании на Южном Кавказе зоны стабильности и процветания. По ее словам, одно из важнейших условий — всеобъемлющая нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией, основанная на учете интересов народов обеих стран.
Российский дипломат утверждает, что РФ поддерживает все усилия, «способствующие достижению данной ключевой для региональной безопасности цели». По ее словам, встреча лидеров южнокавказских республик в Вашингтоне при посредничестве американской стороны заслуживает положительной оценки».
Тем временем в Тегеране отреагировали достаточно резко. Старший советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти заявил, что Тегеран помешает созданию транспортного коридора США на Кавказе, причем вне зависимости от того, присоединится ли к этому проекту Москва. Он пригрозил, что этот коридор «превратится не в путь, принадлежащий Дональду Трампу, а в кладбище для его наемников».
Президент Ирана Масуд Пезешкиан дал более сдержанную оценку. Он заявил, что иранские СМИ «раздувают ситуацию» с проектом Зангезурского коридора. «Все не так, как преувеличивают в новостях. Требования Исламской Республики, связанные с этим маршрутом, были учтены», — сказал Пезешкиан журналистам.
О чем договорились стороны
8 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, и американский лидер Дональд Трамп в Белом доме одобрили меморандум о взаимопонимании из семи пунктов, подтверждающий их приверженность достижению мирного соглашения. Документ подготовили на азербайджанском, армянском и английском языках. Одновременно были подписаны двусторонние соглашения между Соединёнными Штатами и каждой страной по отдельности.
К этому мирному соглашению Баку и Ереван шли больше 30 лет. В документе сообщается, что Азербайджан и Армения осознали «неотложную необходимость справедливого, всеобъемлющего и прочного мира в регионе», чего можно достичь установлением межгосударственных отношений.
В первой статье говорится, что стороны признают и будут уважать суверенитет, территориальную целостность, неприкосновенность международных границ и политическую независимость друг друга.
Вторая статья фиксирует отсутствие взаимных территориальных претензий и невозможность их возникновения впредь. Также Баку и Ереван обязались не предпринимать ничего против этого, включая «планирование, подготовку, поощрение и поддержку действий, направленных на полное или частичное расчленение или подрыв территориальной целостности или политического единства другой стороны».
В третьей статье Азербайджан и Армения обещают воздерживаться от применения силы или соответствующих угроз, а в четвертой — не вмешиваться во внутренние дела.
Шестая и седьмая посвящены переговорам пограничных комиссий для заключения Соглашения о делимитации и демаркации государственной границы. Размещение там вооруженных сил каких-либо третьих стран запрещается.
Этот пункт направлен главным образом против наблюдательной миссии ЕС, которая следит за соблюдением режима прекращения огня на армяно-азербайджанской границе с 2023-го. Изначально предполагалось присутствие европейцев и на армянской, и на азербайджанской территории, но Баку так и не дал им разрешение на работу. Более того, азербайджанский лидер Ильхам Алиев обвинил их в шпионаже. Ереван же продлил мандат миссии до 2027-го.
В восьмой статье сообщается, что стороны «осуждают и будут бороться с нетерпимостью, расовой ненавистью и дискриминацией, сепаратизмом, экстремизмом и терроризмом во всех их формах в пределах своей юрисдикции, обеспечивать выполнение применимых к ним международных обязательств». В Армении есть силы, которые хотели бы взять реванш за поражение во Второй Карабахской войне.
Стороны договорились об отзыве взаимных претензий из международных инстанций, готовности заключать договоры о взаимодйствии в разных сферах, а также о приорите данного соглашения над внутренним законодательством сторон. На этом, в частности, настаивал армянский премьер Никол Пашинян: так ему не понадобится менять преамбулу Конституции Армении, в которой есть ссылка на Декларацию независимости республики, где, в свою очередь, упоминаются претензии на Карабахский регион Азербайджана.
При этом для Баку референдум о поправках в Конституцию Армении — последнее предварительное условие для заключения мира. Вероятно, армянские власти смогут организовать плебисцит в ближайшие два года.
Политолог, главный редактор журнала «Росия в глобальной политике» Федор Лукьянов считает, что в ближайшее время станет понятно, как будут выглядеть результаты достигнутых договоренностей.
«Например, вскоре должно выясниться, какого рода американское присутствие понадобится, чтобы гарантировать сохранность арендованного на 99 лет актива. Так вышло, что именно запутанность региональных отношений (Армения, Азербайджан, Россия, Турция, Иран – по всем парам и группам стран нелинейно) помогла Вашингтону оказаться в нужной позиции. Европа, которая много суетилась вокруг этой темы, даже не упоминается. Было бы странно, если бы США не воспользовались такой удачной возможностью, чтобы застолбить стратегически важную точку», — пояснил эксперт.