Сегодня на Аляске пройдет саммит президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Встреча ожидается на военной базе в Анкоридже в 11 утра по местному времени (22:00 Анкары). Договоренность о проведении переговоров была достигнута 6 августа во время визита в Москву спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа.

Ожидания от саммита противоречивые. Одни эксперты говорят о полном провале, другие — видят в нем реальный шанс для урегулирования российско-украинской войны. Сам Трамп оценил вероятность неудачи в 25%. По его словам, в случае успешных переговоров он тут же свяжется с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Если нет — я никому не стану звонить, а просто отправлюсь домой», — пояснил он.

В Москве главной темой переговоров официально называют «достижение долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса». Как отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры также обсудят перспективы дальнейшего сотрудничества с США. При этом в Кремле комментируют предстоящий саммит сдержанно, избегая громких прогнозов.

Между тем, по данным СМИ, бывшие высокопоставленные российские дипломаты и чиновники называют встречу «золотой возможностью» для Кремля — не только для завершения конфликта, но и для успокоения элиты, обеспокоенной последствиями войны. Кроме того, Москва может использовать встречу, чтобы наладить личный контакт с Трампом и в дальнейшем продвигать собственные идеи по пересмотру глобального порядка.

Действительно, у РФ есть уникальная возможность выйти из конфликта с Украиной и в некотором смысле даже укрепить политический имидж. Если США смягчат санкции и начнут торговать с Москвой, то Кремль вполне может представить это как победу и дипломатический успех для внутренней аудитории.

Подобная ситуация уже возникала ранее. Когда истекли первые 100 дней президентства Дональда Трампа, в СМИ звучали ожидания, что это станет моментом «перезагрузки» отношений США и России. Предполагалось, что Кремль может пойти на определенные уступки в обмен на смягчение или снятие санкций. Однако тогда этого не произошло: заметных подвижек в диалоге между Москвой и Киевом не случилось, и «окно возможностей» быстро закрылось.

Несмотря на провал ранних ожиданий, встреча Путина и Трампа в Анкоридже может стать вторым окном возможностей. И, возможно, последним в обозримой перспективе.

Возможные итоги саммита на Аляске TRT на русском обсудил с экспертом Финансового университета при правительстве РФ Денисом Денисовым.

— О каких именно ключевых вопросах могут договориться стороны?

— Ожидания от предстоящей встречи, как обычно, явно завышены. Это первый раунд переговоров, и обе стороны уже заявили, что подписание совместных документов не планируется. Однако сама встреча может обозначить ключевые направления, по которым в будущем будут возможны первые договоренности.

Вероятнее всего, речь пойдет о различных режимах прекращения огня. Полный и всеобъемлющий режим маловероятен, но практика показывает, что могут быть достигнуты частичные «подрежимы» — например, ограничение воздушных атак, запрет ударов по энергетической инфраструктуре или временное перемирие в особо чувствительных зонах, таких как атомная электростанция. Все будет зависеть от тех параметров («модальностей»), которые обе стороны сочтут приемлемыми в текущей обстановке.

— Есть ли шанс, что будет объявлено о полном прекращении огня?

— От первой встречи вряд ли стоит ждать урегулирования всего комплекса проблем — она затрагивает три крупных измерения. Первое — глобальное: отношения России и США в рамках мировой системы безопасности. Второе — евразийское: безопасность в регионе, где США играют ключевую роль, а существующая архитектура уже разрушена и требует пересмотра. Третье — украинское: непосредственные меры по урегулированию конфликта.