Сегодня на Аляске пройдет саммит президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Встреча ожидается на военной базе в Анкоридже в 11 утра по местному времени (22:00 Анкары). Договоренность о проведении переговоров была достигнута 6 августа во время визита в Москву спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа.
Ожидания от саммита противоречивые. Одни эксперты говорят о полном провале, другие — видят в нем реальный шанс для урегулирования российско-украинской войны. Сам Трамп оценил вероятность неудачи в 25%. По его словам, в случае успешных переговоров он тут же свяжется с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Если нет — я никому не стану звонить, а просто отправлюсь домой», — пояснил он.
В Москве главной темой переговоров официально называют «достижение долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса». Как отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры также обсудят перспективы дальнейшего сотрудничества с США. При этом в Кремле комментируют предстоящий саммит сдержанно, избегая громких прогнозов.
Между тем, по данным СМИ, бывшие высокопоставленные российские дипломаты и чиновники называют встречу «золотой возможностью» для Кремля — не только для завершения конфликта, но и для успокоения элиты, обеспокоенной последствиями войны. Кроме того, Москва может использовать встречу, чтобы наладить личный контакт с Трампом и в дальнейшем продвигать собственные идеи по пересмотру глобального порядка.
Действительно, у РФ есть уникальная возможность выйти из конфликта с Украиной и в некотором смысле даже укрепить политический имидж. Если США смягчат санкции и начнут торговать с Москвой, то Кремль вполне может представить это как победу и дипломатический успех для внутренней аудитории.
Подобная ситуация уже возникала ранее. Когда истекли первые 100 дней президентства Дональда Трампа, в СМИ звучали ожидания, что это станет моментом «перезагрузки» отношений США и России. Предполагалось, что Кремль может пойти на определенные уступки в обмен на смягчение или снятие санкций. Однако тогда этого не произошло: заметных подвижек в диалоге между Москвой и Киевом не случилось, и «окно возможностей» быстро закрылось.
Несмотря на провал ранних ожиданий, встреча Путина и Трампа в Анкоридже может стать вторым окном возможностей. И, возможно, последним в обозримой перспективе.
Возможные итоги саммита на Аляске TRT на русском обсудил с экспертом Финансового университета при правительстве РФ Денисом Денисовым.
— О каких именно ключевых вопросах могут договориться стороны?
— Ожидания от предстоящей встречи, как обычно, явно завышены. Это первый раунд переговоров, и обе стороны уже заявили, что подписание совместных документов не планируется. Однако сама встреча может обозначить ключевые направления, по которым в будущем будут возможны первые договоренности.
Вероятнее всего, речь пойдет о различных режимах прекращения огня. Полный и всеобъемлющий режим маловероятен, но практика показывает, что могут быть достигнуты частичные «подрежимы» — например, ограничение воздушных атак, запрет ударов по энергетической инфраструктуре или временное перемирие в особо чувствительных зонах, таких как атомная электростанция. Все будет зависеть от тех параметров («модальностей»), которые обе стороны сочтут приемлемыми в текущей обстановке.
— Есть ли шанс, что будет объявлено о полном прекращении огня?
— От первой встречи вряд ли стоит ждать урегулирования всего комплекса проблем — она затрагивает три крупных измерения. Первое — глобальное: отношения России и США в рамках мировой системы безопасности. Второе — евразийское: безопасность в регионе, где США играют ключевую роль, а существующая архитектура уже разрушена и требует пересмотра. Третье — украинское: непосредственные меры по урегулированию конфликта.
Исходя из этих трех направлений и стоит ожидать формулировки переговорных позиций, которые, скорее всего, станут известны уже через сутки на совместном брифинге.
— Можно ли считать эту встречу реальной возможностью РФ завершить войну и представить ее как победу — например, в случае снятия значимых санкций?
— Вопрос о санкциях, который в публичных дискуссиях звучит особенно громко, практически наверняка останется без движения в краткосрочной перспективе. Вероятность того, что уже по итогам первой встречи будут сняты значимые ограничения, близка к нулю. Однако стороны могут наметить направления, по которым диалог будет продолжен, и зафиксировать понимание, что в будущем отдельные меры могут быть пересмотрены.
Здесь важно отметить один парадокс современной политики: информационный эффект встречи может оказаться не менее важным, чем ее военно-стратегические последствия. Вполне возможно, что каждая из сторон подаст итоги переговоров как собственную победу — это часть политической игры. США — в логике укрепления позиций Трампа, Россия — в рамках внутренней и внешней повестки.
И что особенно показательно —Украина также может найти основания объявить о своем успехе, независимо от того, что именно будет зафиксировано в реальности.
— Если сейчас договориться о мире не удастся, сохранится ли подобный шанс в будущем, и при каких обстоятельствах?
— Если по итогам саммита конкретные договоренности не будут достигнуты, шанс на мир все же сохранится. Его реализация будет зависеть от политической воли как Вашингтона, так и Москвы.
При наличии такой воли встреча в Аляске способна стать важным шагом в сторону более устойчивых и основательных договоренностей, пусть и не в ближайшей перспективе.
— Может ли РФ согласиться на мир с Украиной на существующих условиях, насколько серьезно Кремль готов к диалогу с США?
— Мы не располагаем полной картиной этих условий: то, что известно из публичных источников и утечек в СМИ, вовсе не обязательно совпадает с повесткой реальных переговоров. Темы, которые уже обсуждались в медиа — обмен территориями, частичное прекращение огня — остаются предметом острых споров и не гарантируют автоматического согласия.
Поэтому единственный верный подход — дождаться конкретных результатов, официальных заявлений и четких резюме по итогам переговоров. Лишь тогда можно будет оценивать, был ли этот саммит важным шагом к урегулированию или же остался символическим началом длинного и сложного процесса.