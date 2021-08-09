Иорданские археологи обнаружили в южной части долины реки Иордан руины поселения, в котором предположительно жил пророк Лот (Лут), сообщает информагентство Petra.

Находка может стать одним из самых значимых открытий в регионе, заявили специалисты в ходе семинара, организованного Иорданской ассоциацией туристических гидов в сотрудничестве с ведущими вузами страны.

Глава Ассоциации Мухаммад Хаммад в заявлении для прессы акцентировал внимание на важности открытий, связанных с эпохой пророка Лота, для мировой науки. Он высоко оценил достижения иорданских ученых и экспертов, которые явились результатом многолетней совместной работы.

Руководитель исследовательской группы доктор Мухаммад Вахиб из Хашимитского университета в своем докладе представил научные и материальные свидетельства обнаружения строений Лота, а также другие результаты археологических раскопок.

В июне этого года в городе Беэр-Шева в Израиле был обнаружен колодец с артефактами, которые подтверждают историчность пророка Авраама (Ибрагима), с которым себя связывают иудаизм, христианство и ислам.

Лот (Лут) считается племянником пророка Авраама (Ибрагима) и даже сопровождал его в одном из длительных путешествий.