Министерство внутренних дел России запретило въезд в страну в течение десяти лет гражданину Кыргызстана Али Алимбаеву, который напал на русскоговорящую девушку в торговом центре Бишкека, информирует ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

МВД провело проверку инцидента в ТЦ «Технопарк» в Бишкеке, в ходе которого русскоязычная администратор подверглась нападению.

По ее итогам было принято решение «о неразрешении въезда в Россию гражданину Киргизской Республики Алимбаеву Али 1992 года рождения» сроком на десять лет в соответствии с подпунктом 1 части 1 статьи 27 федерального закона «О порядке выезда из России и въезда в Россию».

Ранее в сетях появилось видео с камер наблюдения в бишкекском торговом центре, на котором Алимбаев агрессивно разговаривает с консультантами, а потом бросает калькулятор в лицо девушки. Причиной стало то, что она разговаривала с ним на русском, а не на кыргызском языке.

Русский в Кыргызстане имеет официальный статус. Это второй по числу владеющих язык после кыргызского.

В РФ, по разным данным, находится порядка 650 тыс. трудовых мигрантов из Кыргызстана.

9 августа председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что депутаты предлагают запретить въезд в страну тем, кто нападает на русскоязычных жителей у себя на родине.