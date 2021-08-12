В стамбульском районе Бешикташ, в нескольких метрах от вод Босфорского пролива, стоит памятник Хайретдину Барбароссе, прославленному алжирскому корсару, ставшему адмиралом османского флота в XVI веке и обеспечившему османское доминирование на Средиземном море на многие десятилетия. Недалеко от памятника расположен мавзолей, где покоится тело великого флотоводца, построенный знаменитым архитектором Мимаром Синаном в 1541 году.

На той же площади, в нескольких метрах от памятника и мавзолея, стоит здание великолепного Стамбульского морского музея. Музейные экспозиции посвящены славным, а порою и трагическим страницам в истории османского флота, среди них битва при Превезе и Лепанто, фрегат «Эртугрул», миноносец «Нусрет»...

Где-то в получасе пешей ходьбы от музея расположен комплекс мечети Кылыч Али-паши. Он был построен по приказу Улуджа Али (Кылыч Али), другого прославленного османского адмирала.

Именами османских флотоводцев в современной Турции называют улицы, бульвары, площади, мечети и даже жилищные комплексы, не говоря уже о судах турецкого военно-морского флота. Османскую империю с XVII века сложно назвать уже великой морской державой, но времена, когда военно-морские силы Османской империи, ее союзников и вассалов обеспечивали геополитические успехи Стамбула, вызывают гордость и интерес.

Грядущий выход на телеэкраны нового исторического телесериала Barbaroslar, посвященного, как легко догадаться, Хайретдину Барбороссе и его брату Оруджу, вероятно, подстегнет этот интерес, так же как сериал Dirilis Ertugrul («Воскресший Эртугрул») разжег интерес к доосманской истории анатолийских турок.

Легко заметить, что почти все эти персоналии связаны со Средиземным морем. Тут, разумеется, нет ничего удивительно, ибо Турция, как и Османская империя в свое время (а до нее Византия), – это, по сути, средиземноморская страна. Главные войны Османов на пике империи – это конфликты с другими средиземноморскими державами и в бассейне Средиземного моря. И все же, морские амбиции Османов простирались далеко за пределы Средиземноморья.

История османско-португальского соперничества в Индийском океане сегодня только начинает получать свое популярное освещение, во многом благодаря работе профессора Джанкарло Касале, написавшего в 2009 году книгу The Ottoman Age of Exploration (Османская Эпоха открытий). Было бы совершенно неправильно говорить, что эти события сегодня забыты и неизвестны. Тем не менее, у индоокеанской кампании до сих пор нет своих знаковых имен и персоналий, вроде Хайретдина Барбароссы или Тургута Реиса. Это кажется несправедливым, так что пришло самое время попытаться восполнить этот пробел. Тем более что карьера нашего героя – османского корсара и адмирала Сефера Реиса – заслуживает славы, равной известности Барбароссы или Улуджа Али.

Борьба за Индийский океан

Османско-португальская война XVI века в Индийском океане в целом заслуживает не одной подробной статьи. Здесь же лишь вкратце напомним основные вехи. После того как в начале XVI века португальский мореплаватель Васко да Гама обогнул Африку, португальцы постепенно установили контроль над Индийским океаном. Штаб-квартира португальской колониальной Индии (Estado da India) была расположена на западном побережье Индии, в городе Гоа, который они захватили в 1510 году. Помимо Гоа, португальцы контролировали еще несколько важных портов и факторий, а также местные клиентские государства. Используя мощный океанский флот и новейшие оружейные технологии, португальцы сумели разбить силы противостоящих им мамлюкских и индо-мусульманских правителей, в результате чего торговля специями – тогдашней «нефтью» мусульманского мира – оказалась практически полностью под контролем Португалии. Если раньше Индийский океан был своего рода «мусульманским озером», а вся Европа зависела от поставок через мамлюкский Египет, что приносило ему невероятные доходы, то теперь все изменилось – специи шли караванами не через Красное море, а мимо мыса Доброй Надежды, через Атлантический океан.

Более того, португальцы угрожали как Индии, так и Аравийскому полуострову, и в конечном счете вынашивали планы по захвату Египта (чтобы самим контролировать кратчайший путь из Индии в Европу) и священных мусульманских мест в Хиджазе.

Монополия португальцев на торговлю специями нанесла существенный удар по мамлюкам, которые, уже ослабленные, пали в 1517 году перед османской армией. Вместе с Египтом под власть Селима I перешла и большая часть Аравийского полуострова. Османский мореплаватель Пири Реис, прославившийся составленной им картой мира, представил ее Селиму всего через несколько недель после прибытия султана в Египет. Часть карты, которая охватывает Атлантический океан и Америку, сейчас находится в музее Топкапы. Часть же, касающаяся Индийского океана, отсутствует – утверждается, что Селим, возможно, взял ее, чтобы использовать при планировании будущих военных экспедиций в этом направлении.

После установления османского владычества в Красном море и началось османско-португальское соперничество. Османы не могли перебросить в Индийский океан флот со Средиземного моря, поэтому им пришлось построить в Египте полностью новый флот. С 1538 по 1554 годы Османы организовали несколько военно-морских экспедиций в Индийский океан и несколько раз осаждали португальские крепости в Индии, но основные цели так и не были достигнуты. Экспедиции в целом были неудачны, а некоторые даже закончились горьким поражением. В итоге португальское доминирование оставалось непоколебимым. А затем ситуация изменилась.

Корсар Сефер

В середине XVI века произошла неожиданная и драматическая трансформация в истории межконтинентальной коммерции: возрождение транзитной торговли пряностями через Красное море и Персидский залив, после почти пятидесятилетнего периода, в течение которого торговые пути пролегали по почти полностью контролируемому Португалией маршруту вокруг мыса Доброй Надежды. И все же, хотя современные историки знают об этой перемене в глобальной коммерции на протяжении поколений, причины трансформации до сих пор остаются предметом споров. Было предложено множество объяснений, начиная от изменений в международном спросе на специи до коррупции внутри португальской администрации. Однако до сих пор лишь единицы принимали во внимание то, что может быть самым важным фактором: растущее могущество османских корсаров, чьи рейды на португальские цели сыграли важную роль в подрыве системы контроля над торговлей в западной части Индийского океана.

Одним таким корсаром был человек по имени Сефер Реис (Капитан Сефер), карьера которого с начала 1540-х и до середины 1560-х почти точно совпадает с наиболее интенсивным периодом подъема османского коммерческого господства на маршруте специй в Индийском океане. С технической точки зрения Сефер не был «корсаром» в европейском смысле этого слова, поскольку на протяжении всей своей профессиональной жизни он оставался регулярным моряком Османского флота, а не морским наемником с каперской грамотой. Тем не менее, поскольку положение Сефера и его стиль войны очень напоминали «берберийских корсаров» Северной Африки, многие из которых также занимали официальные посты в Османском флоте, его вполне можно назвать корсаром.

Однако в отличие от берберийских корсаров, о Сефере осталась очень скудная информация в османских источниках «золотой эпохи» мореплавания. Он почти неизвестен современным исследователям только потому, что его крайне редко упоминают хронисты и историки Османской империи. По этой же причине его совсем не знает современная общественность в Турции.

Зато его очень хорошо знали те, против кого он воевал – португальцы. Многочисленные сохранившиеся упоминания в шпионских отчетах и правительственных депешах из Индии не оставляют сомнений, что португальские чиновники считали Сефера серьезной угрозой. Даже спустя десятки лет после его смерти они продолжали считать именно Сефера самым способным и грозным османским моряком Индийского океана, а не Пири Реиса, Сейди Али Реиса и других хорошо известных сегодня флотоводцев.

Ранняя карьера

Впервые имя Сефера встречается все же именно в османском документе от 1544 года, в котором сказано, что он был назначен командовать флотом из пяти военных галер, базирующихся на османской базе в Суэце, и что его задачей было патрулирование Красного моря вплоть до Йемена.

Упоминание краткое, но можно предположить, что раз Сефер командовал группой кораблей, скорее всего он уже был опытным моряком и вероятно участником экспедиции Хадима Сулеймана-паши в Индию в 1538 году. Добавим, что огромный флот почти полностью укомплектовывался призывниками и добровольцами с османского Средиземноморья.

Известно также, что в 1546 г. эскадрилья из четырех османских галер совершила дерзкий и успешный набег на принадлежавший португальцам Маскат (в современном Омане). Имя Сефера не упоминается, но есть основания считать, что это была именно его эскадрилья. Вероятно, это был первый выход Сефера за пределы Красного моря в качестве самостоятельного командира.

Кем же был Сефер Реис? Что касается его происхождения и семьи, мы не знаем о них ничего. Впрочем, есть одна подсказка, которая может чуть-чуть пролить свет на его происхождение. В ранних португальских источниках упоминается еще один османский корсар, предшественник Сефера, который жил в Джидде с конца 1530-х годов до своей смерти в 1546. Этот человек, которого португальцы называли «Синан-еврей» (Sinao o Judeo), почти наверняка был знаменитым корсаром, который ранее служил с братьями Барбаросса в Северной Африке, а затем перенес свою деятельность в Красное море. Сообщается, что он заболел и умер всего за несколько дней до запланированного рейда на побережье Индии. Его должность, по-видимому, унаследовал его сын, морской капитан, базирующийся в Египте, который был утвержден на нее самим султаном.

Есть ли связь между Синаном и Сефером? Убедительных доказательств нет из-за отсутствия сохранившихся османских архивных документов этих лет. Но дата 1546 года знаменательна, поскольку именно в этом году флот из четырех османских галер первым вышел из йеменской Мокки в набег на португальцев в Аравийском море. Эти два моряка, Синан и Сефер, могли быть отцом и сыном, семьей османских корсаров.

С 1550 года имя Сефера начинает появляться как в португальских, так и в османских источниках, и очевидно, что у него уже была грозная репутация, а значит активным корсаром он был и в 1540-е.

Португалец Диого ду Коуту, например, пишет, что ранней осенью того года большая португальская эскадра под командованием Луиса Фигейры заметила у побережья Омана «четыре больших и красиво сложенных галлиотов [уменьшенные версии османских военных галер] ... и с ними плыл великий мусульманский корсар по имени Сефер, который прибыл из Мокки с намерением разграбить Маскат и совершить набеги на корабли, которые обычно отправляются из Ормуза в Гоа и другие порты вдоль побережья Индии».

Как пишет Коуту, османский корсар патрулировал богатые морские пути в северной части Аравийского моря, где он надеялся захватить многочисленные португальские торговые суда. В то же время, плавая так далеко от своей базы и так близко к португальской базе в Ормузе, Сефер знал, что рискует столкнуться с хорошо вооруженной португальской эскадрой. Так и случилось в тот раз. Когда флот Фигейры его обнаружил, он развернул свои галеры и направился обратно в том направлении, откуда пришел, быстро двигаясь вдоль побережья и избегая столкновения в открытом море. Португальцы не смогли его догнать и отплыли в Гоа, чтобы доложить об увиденном.

Вице-король Португалии Афонсу ди Норонья перевооружил свой флот и приказал Фигейре плыть прямо к устью Красного моря, где он должен был совершить карательную контратаку и уничтожить галеры Сефера в их родных водах. Однако для этого требовалось дождаться зимнего муссона, когда начались бы удобные для португальского флота ветры. Фигейра смог отплыть из Индии с эскадрой из четырех парусных кораблей и одной весельной фусты лишь в конце года, и к тому времени, когда он вошел в Красное море в январе 1551 года, Сефер давно поджидал его в тщательно выбранном месте.

Фигейра, который, кажется, ошибочно принял предыдущее отступление Сефера как признак слабости, безрассудно атаковал все четыре вражеских корабля своей собственной одинокой весельной фустой (это легкий, быстрый и узкий корабль галерного типа), которая тут же попала в окружение. Четыре парусных корабля поспешили на помощь, но не смогли подойти из-за мелководья. Ошеломленные экипажи португальских парусных кораблей могли только наблюдать, как фуста их командира была взята на абордаж, а они не могли ничем помочь. На их глазах Фигейра был убит, а весь экипаж фусты взят в плен. Оставшиеся корабли отступили, причем экипажу одного из них было так стыдно, что они решили никогда не возвращаться в Индию, а вместо этого искали убежища у императора Эфиопии. Другие три корабля отправились на восток, усилив свой позор грабежом встреченного торгового судна, имевшего португальскую лицензию.

Этот эпизод – первая задокументированная победа Сефера – не сильно блистательный по сравнению с его последующими достижениями, но хорошо иллюстрирует стратегию, которая сделала его грозой Индийского океана.

Индоокеанская стратегия Сефера

Как указано выше, Сефер знал, что в водах между Ормузом и Гуджаратом, на оживленном торговом пути в Португальской Индии, имелись большие возможности для грабежа. Поэтому он рассчитал, что, используя небольшой отряд очень легких и быстрых галер, которые, в отличие от торговых парусных судов, могли грести близко к берегу и при необходимости двигаться против ветра, у него были хорошие шансы настигнуть и захватить отдельные торговые суда португальцев.

Кроме того, хотя он был уязвим для хорошо вооруженных португальских парусных кораблей при любой встрече в открытом море, он знал, что, поскольку муссонные ветры постоянно дуют с юго-запада в конце лета и в начале осени, он всегда сможет уклониться от них, плывя против ветра, вдоль аравийского побережья и обратно к своей базе в Мокке, куда португальские парусные корабли не могли бы последовать за ним.

Наконец, Сефер знал, что даже если ему не удастся захватить какие-либо торговые суда, простое появление его галер у Ормуза неизбежно спровоцирует контратаку португальцев на Красном море, где непостоянные ветры, мелководье, опасные коралловые рифы и враждебное местное население могут дать его собственным галлиотам победное преимущество.

Такая тактика тщательно спланированных рейдов (а Сефер всю свою карьеру совершенствовал ее и делал все более эффективной) серьезно отличалась от подхода османских флотоводцев, которые возглавляли большие экспедиции в Индийском океане.

Как правило, это были гораздо более крупные военно-морские силы под командованием Капудан-и Хинд или «Адмирала Индии», обычно назначенного из Стамбула. Использовались эти силы не для сражения с португальскими кораблями, а для переброски большого количества войск и артиллерии и, при необходимости, для десантных атак против португальских опорных пунктов на суше. Таким образом, это был старый добрый средиземноморский стиль боя на галерах. Однако этот стиль средиземноморского боя оказался малоэффективным в Индийском океане.

Например, в 1538 году первый османский Капудан-и Хинд Хадим Сулейман-паша возглавил масштабную экспедицию (сам Сефер, вероятно, был ее участником) против португальской крепости Диу в Северо-Западной Индии. В тот раз османы выстроили флот, состоящий из почти семидесяти судов и, возможно, около 10000 человек. Это была почти наверняка самая крупная военно-морская сила, которую видели в Индийском океане в те годы. И все же, несмотря на затяжную шестинедельную осаду, эта экспедиция провалила свою миссию по завоеванию Диу и в конечном итоге с позором ушла в Йемен.

Точно так же в 1552 году – всего через два года после успешного боя Сефера с Луисом Фигейрой – еще один крупный османский флот под командованием Пири Реиса потерпел еще более крупное поражение в своей попытке захватить португальскую крепость Ормуз. На самом деле кампания Пири Рейса закончилась не только дорогостоящим военным поражением, но, в конце концов, казнью ее командира, которому было предъявлено обвинение в предательстве после того, как он оставил большую часть своего флота в Басре и тайком вернулся в Суэц только с горсткой самых быстрых судов.

Затем, в 1554 году еще один османский флот переживет величайшее поражение в истории османских военно-морских операций в Индийском океане. Другой назначенец из Стамбула, Сейди Али Рейс, был поставлен вместо Пири Рейса на должность адмирала и получил приказ сопровождать брошенные османские суда из Басры в Суэц. Но Сейди Али, никогда ранее не служивший в Индийском океане, попал в португальский капкан около Маската. От великого флота, посланного под командованием Пири Рейса на завоевание Ормуза два года назад, ничего не осталось.

Есть целый ряд причин, по которым османский флот так плохо действовал, и технических и логистических, но в конечном счете все они были следствиями одной большой проблемы – османские флотоводцы не знали Индийский океан. Парадоксально, но именно уничтожение османского флота в 1554 году наконец-то дало шанс выдвинуться не назначенному из Стамбула средиземноморскому командиру, но опытному знатоку Индийского океана – Сеферу Реису.

О том, что из этого вышло, мы поговорим в следующей статье.