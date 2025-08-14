В Индонезии подвергли резкой критике премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за план «Великого Израиля». В МИД страны отметили, что выступают против аннексии Палестины.

«Индонезия отвергает и решительно осуждает видение премьер-министра Израиля о „Великом Израиле“ через полную аннексию палестинской территории и других стран региона», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, опубликованном в соцсети X.

В заявлении отмечается, что «подобное видение грубо нарушает международное право и уменьшает перспективы мира в Палестине и на Ближнем Востоке». При этом подчеркивается, что мир в регионе «может быть достигнут только путем соблюдения неотъемлемого права палестинского народа на самоопределение».

Джакарта призвала международное сообщество «отвергнуть любые формы аннексии и постоянной оккупации Израилем» и «предпринять конкретные шаги для прекращения израильской политики, подрывающей перспективы мира».