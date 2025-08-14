В Индонезии подвергли резкой критике премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за план «Великого Израиля». В МИД страны отметили, что выступают против аннексии Палестины.
«Индонезия отвергает и решительно осуждает видение премьер-министра Израиля о „Великом Израиле“ через полную аннексию палестинской территории и других стран региона», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, опубликованном в соцсети X.
В заявлении отмечается, что «подобное видение грубо нарушает международное право и уменьшает перспективы мира в Палестине и на Ближнем Востоке». При этом подчеркивается, что мир в регионе «может быть достигнут только путем соблюдения неотъемлемого права палестинского народа на самоопределение».
Джакарта призвала международное сообщество «отвергнуть любые формы аннексии и постоянной оккупации Израилем» и «предпринять конкретные шаги для прекращения израильской политики, подрывающей перспективы мира».
Напомним, что на прошлой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его военный кабинет утвердили план по захвату и оккупации города Газа — крупнейшего населенного пункта сектора. Эта мера станет частью расширенной военной операции, целью которой заявлено «разоружение» региона и свержение движения ХАМАС.
Данный план вызвал огромное возмущение во всем мире — как на уровне политиков, так и простых людей.