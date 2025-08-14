По меньшей мере 21 человек погиб и еще несколько получили ранения в результате израильских ударов по всей территории Газы. Как сообщают местные медицинские источники, израильские военные самолеты нанесли удар по дому в районе Зейтун в городе Газа. Погибли восемь членов одной семьи, еще несколько человек получили ранения.

Тела двух палестинцев были доставлены в госпиталь аль-Ахли Баптист после израильского удара по району ат-Туффах в городе Газа.

По словам медицинского источника, еще несколько человек были ранены в результате удара израильской авиации по жилому дому.

На юге Газы израильская армия открыла огонь по мирным жителям, ожидавшим доставки гуманитарной помощи у пункта раздачи в Хан-Юнусе. Погибли 11 человек и несколько получили ранения, сообщили медики.

Израильская артиллерия также обстреляла районы, где размещены десятки палаток с палестинцами, покинувшими свои дома, на севере Хан-Юнуса. О жертвах пока не сообщается.