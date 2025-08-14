По меньшей мере 21 человек погиб и еще несколько получили ранения в результате израильских ударов по всей территории Газы. Как сообщают местные медицинские источники, израильские военные самолеты нанесли удар по дому в районе Зейтун в городе Газа. Погибли восемь членов одной семьи, еще несколько человек получили ранения.
Тела двух палестинцев были доставлены в госпиталь аль-Ахли Баптист после израильского удара по району ат-Туффах в городе Газа.
По словам медицинского источника, еще несколько человек были ранены в результате удара израильской авиации по жилому дому.
На юге Газы израильская армия открыла огонь по мирным жителям, ожидавшим доставки гуманитарной помощи у пункта раздачи в Хан-Юнусе. Погибли 11 человек и несколько получили ранения, сообщили медики.
Израильская артиллерия также обстреляла районы, где размещены десятки палаток с палестинцами, покинувшими свои дома, на севере Хан-Юнуса. О жертвах пока не сообщается.
Общее число погибших, по последним данным Министерства здравоохранения Газы, достигло 61 776 человек, количество раненых — 154 906.
От голода в секторе Газа за последние 24 часа от голода скончались еще четыре палестинца. Общее число умерших достигло 239 человек, включая 106 детей, сообщил ранее гендиректор министерства Мунир аль-Бурш в соцсети X.
Напомним, что на прошлой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его военный кабинет утвердили план по захвату и оккупации города Газа — крупнейшего населенного пункта сектора. Эта мера станет частью расширенной военной операции, целью которой заявлено «разоружение» региона и свержение движения ХАМАС.
Данный план вызвал огромное возмущение во всем мире — как на уровне политиков, так и простых людей.