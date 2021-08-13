Самая горячая новая идея в этом году в области онлайн-торговли родилась не в Кремниевой долине, а в Стамбуле, пишет Financial Times.

Технологические инвесторы вложили миллиарды долларов в стартапы, доставляющие продукты всего за 10 минут, а пионер в этой области, приложение Getir, сейчас оценивается в $7,5 млрд. Но еще в 2018 году, по словам соучредителя Getir Назима Салура, никто не отвечал на звонки от представителей турецкого стартапа.

«Не было нужного финансирования. Я хотел стать сильным и побеждать [на новых рынках]. Для этого нужны ресурсы, как люди, так и деньги», – сказал Салур, объясняя, из-за чего он отложил свои амбиции по запуску Getir за границу почти на три года. Такой поворот в жизни Getir за последний год является частью огромного сдвига в технологической индустрии Турции.

С лета прошлого года турецкие технологические компании, в том числе платформы электронной коммерции Trendyol и Hepsiburada, а также разработчики игр Peak Games и Dream Games, обнаружили, что оценка их стоимости превышает отметку в $1 млрд, что рассматривается как глобальный маркер успеха стартапов.

«Турецкий рынок электронной коммерции переживает переломный момент», – сказала Ханзаде Доган, основательница Hepsiburada, стоимость которого сейчас оценивается в $4,4 млрд после первичного публичного размещения на Nasdaq в прошлом месяце.

Сейчас Стамбул сравнивают с другими европейскими технологическими кластерами, такими как Лондон, Париж и Берлин. «Все началось 10 лет назад, когда стало ясно, что что-то намечается», – сказал Хендрик Брандис, технологический инвестор Earlybird, у которой есть специальный фонд для Центральной и Восточной Европы.

Компания Trendyol, которая сейчас оценивается в $16,5 млрд и контрольным пакетом акций которой владеет Alibaba, начинала свою деятельность как интернет-магазин модной одежды в 2010 году, а затем расширила свою деятельность на доставку еды и запустила электронный кошелек.

Hepsiburada, которую иногда считают турецким Amazon, была основана в 2000 году и в значительной степени финансировалась за счет собственных средств, сказала Ханзаде Доган.

Местные интернет-магазины стали популярны отчасти потому, что такие глобальные игроки, как Amazon и eBay, столкнулись со сложностями при попытке выйти на турецкий рынок. PayPal потерял лицензию на осуществление платежей в Турции в 2016 году, когда были приняты жесткие меры в отношении американских техногигантов Twitter и Facebook.

В результате компании стали достаточно крупными, чтобы привлечь к себе международное внимание. «Мы не позволили нашему рынку попасть в руки к известным во всем мире компаниям», – говорит Доган.

Многие из нынешних руководителей турецких технологических стартапов делали первые шаги в одной из двух компаний: Rocket Internet, немецком стартапе-инкубаторе, запущенном в Турции в 2011 году и внезапно ушедшем с рынка год спустя; и Peak Games, разработчике мобильных игр, основанном в 2010 году и приобретенном Zynga в прошлом году за $1,8 млрд .

«Многие из этих очень умных, голодных до успеха людей, которых мы наняли в Rocket, в конечном итоге присоединились либо к Trendyol, либо к Peak», – сказал Акин Бабайигит, бывший сотрудник Rocket и Peak, а ныне соучредитель лондонской игровой компании Tripledot Studios.

Бабайигит сказал, что успех Peak «изменил все» в экосистеме стартапов Турции. В игры, разработанные в Турции, играют миллионы людей по всему миру. До этого многие турецкие компании находились «в ловушке из-за того, что у них был достаточно большой внутренний рынок», и им не нужно было беспокоиться о международной экспансии. «Peak Games показали людям, что можно мыслить глобально и побеждать на глобальном уровне», – отметил он.

С момента заключения первой сделки в 2017 году компания Zynga из Сан-Франциско инвестировала более $2,3 млрд в четыре приобретения турецких компаний, включая Rollic Games, одного из нескольких разработчиков игр.

«Я действительно считаю, что Zynga была плацдармом для любой иностранной компании, инвестирующей в Турцию», – сказал Бернард Ким, исполнительный директор Zynga, руководивший этими сделками. Ким сказал, что ему нравится «очень сильная конкурентная энергия» в стране.

Еще один выпускник школ стартапов Rocket, Peak и Trendyol – Сонер Айдемир, который стал соучредителем Dream Games в 2019 году. Он – создатель приложения-головоломки Royal Match, стоимость которого превысила $1 млрд в июне. «Собрать деньги было действительно легко. Все хотели инвестировать в нас», – сказал Айдемир, команда которого создала игры Peak Toy Blast и Toon Blast. Стефан Курган, бывший руководитель отдела разработки Candy Crush Saga King, а ныне партнер Index Ventures, говорит: «В Турции существует сообщество разработчиков игр мирового класса».