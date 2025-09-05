В ночь на 5 сентября Рязанскую область атаковали восемь украинских беспилотников. По словам губернатора Павла Малкова, все они были сбиты средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы.

«По предварительной информации, пострадавших, а также повреждений жилых домов и инфраструктуры нет. Обломки попали на территорию промышленного предприятия, последствия устраняются», — написал он в телеграм-канале.

Жители Рязани рассказали, что около двух часов ночи слышали несколько взрывов на южной окраине города. В небе появилось зарево, а к утру был заметен густой черный дым.

По данным Astra, загорелся Рязанский нефтеперерабатывающий завод. Украинский мониторинговый канал Supernova+, проанализировав фото и видео пожара, сообщил, что дрон мог повредить установку первичной переработки сырья.

Рязанский НПЗ уже подвергался атакам украинских беспилотников 2 августа. Тогда, по данным Reuters, были остановлены две из трех установок переработки нефти. Завод мощностью 13,8 млн тонн в год является крупнейшим у компании «Роснефть» и обеспечивает топливом в том числе московский регион.