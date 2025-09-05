В ночь на 5 сентября Рязанскую область атаковали восемь украинских беспилотников. По словам губернатора Павла Малкова, все они были сбиты средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы.
«По предварительной информации, пострадавших, а также повреждений жилых домов и инфраструктуры нет. Обломки попали на территорию промышленного предприятия, последствия устраняются», — написал он в телеграм-канале.
Жители Рязани рассказали, что около двух часов ночи слышали несколько взрывов на южной окраине города. В небе появилось зарево, а к утру был заметен густой черный дым.
По данным Astra, загорелся Рязанский нефтеперерабатывающий завод. Украинский мониторинговый канал Supernova+, проанализировав фото и видео пожара, сообщил, что дрон мог повредить установку первичной переработки сырья.
Рязанский НПЗ уже подвергался атакам украинских беспилотников 2 августа. Тогда, по данным Reuters, были остановлены две из трех установок переработки нефти. Завод мощностью 13,8 млн тонн в год является крупнейшим у компании «Роснефть» и обеспечивает топливом в том числе московский регион.
Украина начала регулярно атаковать российские НПЗ в августе. Под ударами оказались Новокуйбышевский, Афипский, Саратовский, Новошахтинский, Ухтинский, Волгоградский, Сызранский и другие заводы.
По оценкам, в результате остановлено до 20% мощностей переработки нефти, что означает потерю более 1 млн баррелей топлива в сутки. Это вызвало рост цен на бензин и дефицит топлива в некоторых регионах.
Российское правительство поручило нефтяным компаниям задействовать резервные мощности и перенести плановые ремонты. Перевозки топлива стали регулировать в ручном режиме, а запрет на экспорт продлили еще на два месяца для стабилизации ситуации на внутреннем рынке.
В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.