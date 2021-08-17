Движение неприсоединения (ДН) – это международная организация 120 стран, которые формально не поддерживают ни один крупный силовой блок или не выступают против него. После ООН это самая крупная организация в мире. ДН было создано в 1961 году в Белграде, по инициативе Индии, Ганы, Индонезии, Египта и Югославии.

Цель организации, как говорится в Гаванской декларации 1979 года, обеспечение «национальной независимости, суверенитета, территориальной целостности и безопасности неприсоединившихся стран» в их «борьбе против империализма, колониализма, неоколониализма и расизма». Организация подчеркивает, что выступает против всех форм иностранной агрессии и оккупации.

Страны ДН составляют почти две трети Организации Объединенных Наций и составляют 55% населения мира. Самыми новыми членами Движения неприсоединения, которые вошли в организацию в 2011 году, стали Республика Фиджи и Азербайджан.

Поддержка в Карабахской войне

9 октября 2020 года в разгар Карабахской войны государства-члены Движения неприсоединения заявили о своей поддержке территориальной целостности Азербайджанской Республики. В заявлении глав МИД ДН прозвучал призыв урегулировать карабахский конфликт на основе четырех резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций от 1993 года, требующих вывода армянских войск из оккупированных территорий Азербайджана. Государства-члены ДН также высказали сожаление в связи с гибелью людей и последствиями этих событий для гражданского населения.

Впоследствии президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о том, что, благодаря странам ДН, против Баку не были введены санкции.

«Еще в ходе войны против нас хотели ввести санкции. Мы воевали на своей земле, восстанавливали свою территориальную целостность. Вводить санкции против нас – это бессовестно и несправедливо. Кто организовывал все это? Страны-сопредседатели Минской группы. Кто это предотвратил? Дружественные нам страны, страны-члены Движения неприсоединения», – сказал он.

Как пояснил президент, такая поддержка объяснялась тем, что Азербайджан, будучи председателем организации, защищал интересы стран Движения неприсоединения.

«Мы помогали этим странам. Мы оказали гуманитарную, финансовую помощь более 30 странам в связи с коронавирусом. Мы защищали их интересы, а они, в свою очередь, поддержали нас», – сказал он.

Отметим, что Азербайджан предоставил Всемирной организации здравоохранения помощь в размере 10 миллионов долларов, половина которой была предназначена для стран-участниц Движения неприсоединения.

Нейтральный Азербайджан

Хотя Конституция Азербайджана не определяет «нейтралитет» как обязательный подход в международных отношениях, проблемы, связанные с региональной нестабильностью, а также с оккупацией Карабаха, сделали необходимым эту стратегию во внешней политике.

Азербайджан всегда декларирует, что проводит сбалансированную внешнюю политику, пытаясь маневрировать в играх крупных держав за влияние в регионе. Научный сотрудник Бакинского Центра анализа международных отношений Васиф Гусейнов считает, что азербайджанская политика неучастия в военных блоках вызвана не десятилетним членством в ДН, а сформирована еще в 1993 году, когда к власти в стране пришел Гейдар Алиев, который отошел от односторонней внешней политики своих предшественников.

«Важно отметить, что Азербайджан – единственная страна Южного Кавказа, которая сделала выбор в пользу неучастия в военных блоках, в то время как Грузия страстно, хотя и безуспешно стремится к членству в НАТО, а Армения является полноправным членом российского регионального военного блока под названием Организация Договора о коллективной безопасности. В отличие от своих соседей, Азербайджан стремился развивать свое партнерство как с Россией, так и с НАТО, и смог добиться того, чтобы его стратегический выбор был принят двумя соперничающими силами», – отметил Гусейнов.

С ним согласен и директор Российского центра стратегического анализа Андрей Иванов. Эксперт считает, что Азербайджан успешно форсирует свою внешнюю политику.

«Движение неприсоединения – это мощный союз государств, которые не хотят вступать в антагонизм ни с кем и не намерены противопоставлять себя и пытаются сохранить свой суверенитет. Очень символично, что сегодня Азербайджан является председателем этой организации, потому что на протяжении многих лет этой стране удается лавировать между разными интересами, сохраняя независимую позицию, несмотря на давление с разных сторон», – сказал он интернет-изданию Azerbaijan24.

Международный институт исследований неприсоединившихся стран также отмечает, что вступление Баку в ряды ДН стало возможным благодаря сбалансированной внешнеполитической доктрине, которой придерживается президент Алиев. Аналитики института считают, что нахождение Азербайджана в рядах Движения усиливает международное положение страны как государства, которое следует программе открытого нейтралитета и нежелания вступать в альянс или организацию, направленную против какого-либо конкретного блока или страны.

Неприсоединение против Армении

Армения, которая является наблюдателем в Движении неприсоединения, не смогла завоевать даже малейшую благосклонность организации еще до начала Второй Карабахской войны. Так, на саммите 2016 года в Венесуэле ДН призвало к урегулированию армяно-азербайджанского конфликта в рамках суверенных и международно признанных границ Азербайджана.

В апреле 2020 года Координационное бюро Движения неприсоединения выступило с заявлением о так называемых «выборах» в «НКР» (самопровозглашенная «Нагорно-Карабахская Республика»). Координационное бюро организации заявило, что государства-члены ДН не признают и считают незаконными «выборы», проведенные в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджанской Республики 31 марта 2020 года.

В период короткого противостояния армий Армении и Азербайджана летом 2020 года Координационное бюро Движения также приняло коммюнике, посвященное обострению ситуации. В документе осуждалась атака вооруженных подразделений Армении и выражалась однозначная поддержка суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, а также солидарность с его усилиями по восстановлению территориальной целостности.

Во время войны в Карабахе в октябре 2020 года государства-члены ДН провалили попытку Франции и России принять проект заявления ООН, где не было ссылок на четыре известные резолюции СБ ООН по оккупации Карабаха. Участницы ДН продемонстрировали принципиальную позицию, потребовав включить в предложенный проект документа ссылки на резолюции СБ ООН №№ 822, 853, 874, 884, принятые в 1993 году. В результате настойчивости Движения неприсоединения проект заявления был отозван.

Следует напомнить, что Азербайджан смог умело воспользоваться пребыванием в ДН для избрания непостоянным членом Совета Безопасности ООН 25 октября 2011 года. При голосовании за Азербайджан отдали голоса 155 государств, а 24 страны остались нейтральными. При этом поддержка стран группы неприсоединения была ключевым фактором.

В 2016 году по единогласному решению всех стран-участниц Азербайджан был избран председателем организации на 2019–2022 годы. Следующим председателем организации должна была стать Уганда, однако восточноафриканское государство заявило, что сможет принять председательство только в 2023 году. Страны-участницы Движения неприсоединения обратились к Баку с просьбой продлить председательство на год, на что Азербайджан ответил положительно. Это решение, а также поддержка Азербайджана странами ДН, свидетельствуют о том, что стратегия Баку на укрепление связей со странами, выступающими против военных блоков и всех форм иностранной агрессии, является беспроигрышной.