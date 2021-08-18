Бывший президент США Дональд Трамп считает, что переданные армии Афганистана американские боевые вертолеты теперь попадут к России. Такое мнение он выразил в интервью телеканалу Fox News.

«Миллиарды, миллиарды долларов. Новейшие вертолеты Black Hawk, которые теперь будет изучать Россия, и Китай, и кто угодно, потому что это лучшая техника в мире», – заявил экс-президент.

Также он возмутился тем, что США не уничтожили военную технику перед уходом из Афганистана, и теперь она перешла в руки «Талибана». Ранее Трамп заявил, что США ежегодно тратили на свое присутствие в Афганистане $42 млрд, в то время как общие расходы России на содержание всей армии составили $50 млрд.

Трамп также заявил, что афганские солдаты воевали с талибами ради зарплаты, а как только США ушли из Афганистана и перестали платить, сложили оружие. По его словам, он интересовался «у разных людей», почему афганские солдаты воюют против «Талибана».

«Мне говорили ужасные вещи: у них самая большая зарплата среди других солдат в мире. Они делали это ради зарплаты. И как только мы перестали платить, как только мы ушли, они перестали сражаться», – сказал Трамп.

Бывший американский президент считает, что бежавший в Оман президент Афганистана Ашраф Гани также находился у власти ради денег и для того, чтобы «доить» другие государства. Ранее посольство России в Афганистане сообщило, что четыре машины бежавшего президента «были набиты деньгами», часть денег пытались «запихнуть в вертолет», но они не помещались и так и остались лежать на взлетной полосе, рассказали там.

Трамп заявил, что никто так не унижал США, как нынешний президент Джо Байден, который превзошел даже Джимми Картера, при котором произошел захват американских заложников в Иране.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что власти США заморозили резервы правительства Афганистана, хранящиеся на счетах в американских банках. Решение было принято министром финансов Джанет Йеллен после консультаций с Управлением по контролю за иностранными активами и Госдепартаментом. Это произошло 15 августа, в день, когда «Талибан» захватил Кабул.