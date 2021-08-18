Первый вице-президент Афганистана при президенте Ашрафе Гани Амрулла Салех заявил, что по конституции он остается главой государства, а также призвал присоединяться к сопротивлению талибам

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех объявил себя главой государства. Об этом он написал в микроблоге Twitter.

Салех напомнил, что по Конституции Афганистана в случае отсутствия президента исполняющим обязанности главы государства является вице-президент. Он также призвал афганцев присоединяться к борьбе против талибов.

«В отличие от США и НАТО мы не теряли присутствия духа и видим впереди огромные возможности. Бесполезные предостережения закончились. Присоединяйтесь к сопротивлению, – отметил он. – Мы должны доказать, что Афганистан – не Вьетнам, а «Талибан» – даже отдаленно не армия Вьетконга».

Салех подчеркнул, что сейчас находится на территории Афганистана и устанавливает связь с мировыми лидерами, чтобы заручиться их поддержкой.

Кроме того, по сообщениям, вооруженные отряды маршала, этнического узбекаАбдула Рашида Дустума направились в единственную свободную от талибов провинцию Панджшер – их численность оценивается в 10 тысяч человек. Среди них как подчиненные маршала, так и другие отряды, отказавшиеся сдаваться талибам. Ранее МИД Узбекистана выступил с заявлением, в котором отрицалось присутствие афганских лидеров в стране. Также неизвестно, где в настоящий момент находятся глава таджикской диаспоры в Афганистане и экс-политик Атто Мухаммади Нур.

Талибы подошли к Кабулу 15 августа, после чего представители властей покинули столицу. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны. Его местонахождение достоверно неизвестно. Появлялись сообщения, что Гани улетел в Таджикистан, Узбекистан или Оман. Уже вечером 15 августа талибы вошли в Кабул, не встречая никакого сопротивления. В настоящий момент они контролируют практически всю территорию Афганистана. Только на территории столичного аэропорта действуют американские военные, которые обеспечивают эвакуацию иностранцев и афганцев на военно-транспортных самолетах.

Этнический таджик Амрулла Салех в 1990-е был моджахедом, воевал в отрядах «Северного альянса». С 2004 по 2010 год он был начальником Управления национальной безопасности Афганистана, а в 2018-2019 году – и.о. министра внутренних дел Афганистана.

28 июля 2019 года на Салеха, известного непримиримой позицией по отношению к талибам, было совершено покушение. Тогда захватчики несколько часов удерживали штаб-квартиру партии «Зеленое движение», которую он возглавлял. Сам Амрулла Салех был легко ранен. В ходе нападения погибли 20 человек, еще 50 получили ранения.