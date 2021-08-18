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В Москве построят самый высокий небоскреб в Европе
На территории международного делового центра «Москва-Сити» планируется построить многофункциональный жилой комплекс высотой 107 этажей с подземной автостоянкой
В Москве построят самый высокий небоскреб в Европе
В Москве построят самый высокий небоскреб в Европе / Others
18 августа 2021 г.

На территории московского международного делового центра «Москва-Сити» планируется построить многофункциональный жилой комплекс высотой 107 этажей с подземной автостоянкой, сообщают РИА «Новости».

В проект будет вложено до 62 млрд рублей (около $840 млн). В 107-этажном здании будет 1623 квартиры. Большую часть квартир составят студии, однокомнатные и двухкомнатные, но также запланированы трехкомнатные и четырехкомнатные квартиры.

На нежилых этажах расположится бизнес-центр с офисами, также предусмотрены детский досуговый центр и физкультурно-оздоровительный комплекс со СПА-центром. Подземная автостоянка на 367 машино-мест будет трехуровневой.

Будущий небоскреб станет самым высоким зданием в Европе. Сейчас самая большая высотка в «Москва-Сити» – башня «Федерация» высотой 95 этажей, а первое место в рейтинге занимает петербургский «Лахта-центр».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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