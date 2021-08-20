По результатам свежего исследования бизнес-аналитиков, подавляющее число работоспособных россиян освоили бы новую для себя профессию и забыли о нынешней, как о страшном сне. Однако психологи говорят, что страшный сон, а точнее современная явь – это как раз блогерство. Мечты о нем в большинстве случаев наивны и часто появляются у людей из-за непонимания специфичности онлайн-сферы, незнания всех ее подводных камней: для психики многих людей это самая настоящая мясорубка. Хотя мотивацию россиян понять можно: те деньги, которые интернет-деятели получают сегодня в блогах за месяц, продавец в магазине или преподаватель в университете может зарабатывать целый год.

Я бы в блогеры пошел…

Итак, резонансное исследование провели платформа по работе с блогерами Perfluence и аналитическое агентство Research Mе. В нем приняли участие более 5 тысяч респондентов по всей стране в возрасте от 16 до 55 лет. И вот что оно показало: порядка 80% россиян, которые никогда не вели блоги профессионально, хотели бы бросить свою основную работу и стать блогерами. Причем в исследовании говорится: «Больше половины из них – люди от 16 до 24 лет, две трети – женщины (73%)». Но даже респонденты старше 45 лет высказались в пользу профессии блогера, и в этой категории мужчин больше, чем женщин.

Основной причиной мечты о блогерстве у россиян являются деньги. И это несмотря на то, что публичной базы с прейскурантом, кто из блогеров сколько стоит, нет, как и нет открытого рынка, заявил «Газете.Ru» директор по маркетингу сервиса поиска и проверки блогеров trendHERO Андрей Калашник. По неофициальной статистике, стоимость рекламного поста или упоминания в сторис может быть как 300 рублей, так и несколько миллионов. Например, стоимость интеграции, то есть специального рекламного видео длиной 2-3 минуты от ведущих одной популярной передачи на Youtube, начинается от 10-12 млн рублей.

Однако опрошенные россияне все же имеют реалистичные взгляды на заработки в интернете: 40% респондентов, которые и так проводят в соцсетях много времени, хотели бы получать за ведение блогов по 100 тысяч рублей ежемесячно. 25% опрошенных решились бы уйти с основной работы, если бы знали, что смогут зарабатывать на блогерстве от 500 тысяч до 1 млн рублей. А вот 10% – достаточно было бы и 50 тысяч рублей.

Кстати, среди тех, кто уже ведет блоги, 70% совмещают эту деятельность с основной работой. Сеть, как основной источник заработка, только у 30%. Причем, среди «совмещающих» респондентов 22% заняты в сфере торговли, 11% – в сфере транспорта, у 10% – собственный бизнес, а еще 10% работают в сфере обслуживания. В госучреждениях работают 9% блогеров, а меньше всего блогеров в России – из IT-сферы и медицины, по 3% соответственно. Также стало известно, что больше всего интернет-деятелей в Москве (26%), Екатеринбурге (9%) и Санкт-Петербурге (6%).

Достала бесплатная переработка «на дядю»

Интересно, что всего за день до появления данной статистики свое исследование опубликовала платформа онлайн-рекрутинга hh.ru, которое, по сути, объясняет бурно обсуждаемое. В результате их опросов выяснилось, что 63% опрошенных представителей рабочего персонала в России хотели бы сменить вид деятельности. Причина все та же: деньги. 4 из 5 представителей рабочего персонала недовольны своей зарплатой, при этом среди административного персонала доля недовольных выше всего – 84%. Усугубляет ситуацию и пандемия, а точнее «скачущие меры» против нее: официанты, парикмахеры, тренеры и многие другие работники сферы услуг второй год находятся в подвешенном состоянии из-за антиковидных мер, которые внезапно вводятся и так же внезапно отменяются.

Также основная часть респондентов (72%) заявила hh.ru, что регулярно перерабатывает на текущем месте работы. Притом что переработки оплачиваются менее чем половине из них. Почти у каждого четвертого работающего россиянина есть подработка: больше всего ее у тех, кто занимается строительством и в целом недвижимостью.

Самое обидное здесь, пожалуй, то, что чуть более половины респондентов, готовых к смене работы, вообще-то считают свою профессию престижной: «Основными причинами для смены профессии являются: отсутствие карьерных перспектив – 48%, низкая зарплата – 44%, надоела старая профессия – 29%». Не зря более четверти всерьез рассматривают возможность оформиться как самозанятые.

«Сегодня он участвует в рекламе, а завтра в оргии»

Желание бросить работу и превратить семейный аккаунт в шоу, подобное «За стеклом», могут усугублять еще и активно ворвавшиеся в информпространство и заполонившие его новости от аналитиков и экспертов соцсетей. По их новому заключению, блогеры с миллионами подписчиков перестают интересовать рекламодателей. Даже крупные бренды теперь предпочитают заявлять о своих товарах или услугах через пусть не популярных, но искренних пользователей сети с живыми и ненакрученными подписчиками. «Их аудитория более лояльна к рекомендациям и действительно прислушивается к советам», – говорит менеджер по работе с блогерами агентства WhYBconsult Валерия Захарова.

Так называемые «миллионники» или «лидеры мнений» утратили свое влияние из-за количества рекламы, ежедневно появляющейся на их страницах, и из-за картинки «красивой жизни», которую подписчики давно раскусили. Захарова считает: «Сейчас все устали от обилия рекламы. Она вызывает негатив и отторжение продукта». Тем более что блогеры нередко рекламируют «противоречащие друг другу продукты», например, средства по похудению в один день, а рестораны – в другой. К тому же «медные трубы» и в наше время портят людей: внезапно поднявшемуся блогеру может «сорвать крышу», и он своим поведением легко может испортить репутацию, получается, не только себе, но и своим рекламодателям.

Кассандра Наполи из Worth Global Style Network (компании, занимающейся прогнозированием тенденций) призналась изданию The Guardian, что «микроблогеры» во всем мире прямо сейчас становятся одной из главных интернет-тенденций», так как «они распространяют важную информацию, которая может образовывать людей». Менеджер проектов агентства YoCo.digital Артем Пчелин считает, что и в России прослеживается та же тенденция: «Двигателем прогресса, мне кажется, является осознание того, что важно говорить открыто о феминизме, ЛГБТ, экологии и других насущных темах, а также обучать аудиторию».

Новая «американская мечта»

Но от массового и такого заманчивого блогерства россиян, возможно, только пока удерживают следующие факторы: нехватка знаний о трендах на рынке соцсетей (на это посетовали 50% опрошенных аналитиками Perfluence и Research Mе), неумение создавать контент (44%) и отсутствие навыков копирайтинга (40%).

А вот недостаток самодисциплины, без которой невозможен ни один блог и основная работа за его пределами, отметили у себя только 30% задумывающихся о смене поля деятельности. «Конечно, самодисциплину можно развить, – сообщила психолог Евгения Зимина TRT на русском. – По большому счету, она складывается из способности к саморегуляции, которая включает умение проживать отрицательные эмоции и не застревать в них, из умения преодолеть так называемый паралич решений и из способности выходить за рамки пресловутой «зоны комфорта». В реальности это не так просто делать, поэтому даже состоявшиеся блогеры так часто обращаются за профессиональной психологической помощью именно по этим пунктам, помимо прочих».

«Часто люди, которые идут в соцсети даже не с целью заработка, а с целью самореализации, не учитывают, что столкнутся с агрессией или, как говорят в Сети, с хейтом, – продолжает психолог. – Потому что интернет, в целом, анонимен и является площадкой для слива агрессии самых разных людей, в том числе психически нездоровых». Многих блогеров с идеей нести добро и пользу в массы слишком захватывает статистика, у них появляется интернет-зависимость, которую по справочнику МКБ-11 классифицируют как психическое заболевание и которая вызывает болезненное негативное стрессовое состояние или дистресс.

К тому же гонка за контентом, которого требует ненасытная публика, может плохо закончиться. Случаев, когда блогеры умирали на «работе», достаточно. Одна из самых ужасных трагедий случилась в 2020-м на дне рождения аптечного блогера Екатерины Диденко, когда в бассейне с сухим льдом погибли ее муж и двое начинающих блогеров, приехавших туда, скорее всего, ради взаимопиара. А сколько молодежи гибнут из-за лайков… В 2018-м Россия заняла второе место по числу смертей во время селфи. С 2011-го в мире зафиксировано более 300 «смертельных селфи», средний возраст погибших – 23 года.

«У большинства пользователей соцсетей сложилось впечатление, что в них могут состояться абсолютно все: независимо от возраста, внешности, образования. Эту иллюзию поддерживают даже отсутствующие барьеры для входа в профессию. Ведь поначалу кажется, что достаточно только телефона и доступа в интернет, – заключает психолог Зимина. – К сожалению, блогерство, возможно, даже под влиянием маркетологов, стало некой новой американской мечтой. Но не нужно питать иллюзии. Не все, что у вас готовы купить, вам нужно продавать».